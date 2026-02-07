Край земли: история Туруханска от столицы Сибири до места ссылки вождей

Туруханск сегодня — это отдаленное село на три тысячи жителей, затерянное в месте слияния Енисея и Нижней Тунгуски. Глядя на его тихие улицы, трудно поверить, что когда-то этот крошечный пятачок земли управлял краем, который был больше Аляски, рассказывает автор канала «Субъективный путеводитель». История здесь вообще полна парадоксов: в конце XIX века в Туруханске жило всего 200 человек, но по статусу он считался городом — самым маленьким в Российской империи.

Жизнь здесь всегда диктовала природа. Нижняя Тунгуска — река с характером: весной уровень воды в ней может подскочить на 25 метров, заставляя людей считаться с мощью севера.

Главный немой свидетель былого величия — каменный Троицкий собор. Это «енисейское барокко» XVIII века, и это самое северное старинное каменное здание в стране. Когда-то вокруг него кипела жизнь богатого монастыря, который держал соляные промыслы и по сути колонизировал эти суровые земли.

Позже слава Туруханска стала мрачной — «сибирская ссылка». Эти места помнят всех: от декабристов до будущих вождей СССР — Сталина, Свердлова и Каменева. Здесь же в ссылке лечил людей и молился святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Память о них до сих пор хранят старые деревянные дома, превращенные в музеи.

Туруханск не поражает масштабами современной архитектуры, но в нем сохранилось редкое чувство «края земли». Это место, где застыло время — от первых казачьих зимовий до драматических судеб политических узников XX века.

