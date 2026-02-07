«Извольте-с»: зачем русские прибавляли к словам букву «с»

«Извольте-с», «нет-с», «слушаюсь-с» — эти странные для современного уха словечки были неотъемлемой частью русской речи XIX века. За одной буквой скрывалась целая история светских манер, социальных условностей и лингвистических сокращений.

Что скрывается за «с»?

На самом деле, частица «-с» — это не что иное, как урезанное обращение «сударь» или «сударыня». В свою очередь, само слово «сударь» было краткой формой от «государь». Таким образом, фраза «Благодарю-с» дословно означала «Благодарю, сударь», а «Нет-с» — «Нет, сударь». Это была общепринятая форма вежливости, подобная современным «будьте добры» или «извините».

«Словоер»: как буквы «С» и «Ъ» дали название частице

У этого лингвистического явления даже есть собственное название — словоер. Оно родилось из названий букв старославянской азбуки: «С» называлась «слово»,«Ъ» (твердый знак) назывался «ер».

Поскольку частицу исторически писали с твердым знаком на конце (да-съ, нет-съ), из сочетания «слово» + «ер» и получился термин «словоер», закрепившийся в языке благодаря Максиму Горькому.

Выражение уважения и издевки

В XIX веке словоер применяли исключительно для того, чтобы выказать собеседнику свое уважение или даже почтение. Чаще всего «с» прибавляли к словам при нахождении в общественных местах, на торжествах и приемах. Кроме того, нередко «да-с» и «нет-с» отвечали своим хозяевам слуги и служанки. В этом случае словоер играл роль своеобразной демонстрации самоуничижения, подчинения.

Однако уже в следующем ХХ столетии частица «с» стала исчезать из русского языка. Перед тем, как окончательно кануть в Лету, словоер успел немного побыть частицей, выражающей иронию и даже издевку. Зачастую посредством словоера указывали и на ту часть предложения, которую считали наиболее острой, важной.

После революции, когда из речи советского гражданина были исключены всевозможные «буржуазные» обращения, слово «сударь» тоже оказалось не у дел. Понятно, что вместе с ним ушел из разговоров и словоер.