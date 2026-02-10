Сережа Парамонов: как взошла и погасла звезда самого знаменитого мальчика СССР

Самый знаменитый мальчик СССР Серёжа Парамонов был необычайно талантлив, однако не смог справиться со свалившейся на него всесоюзной славой. В 1972-м году его голос звучал из каждого радиоприемника, а спустя три года он внезапно исчез. Что произошло с исполнителем всеми любимых детских песен «Пусть бегут неуклюже» и «Антошка», почему Серёже Парамонову пришлось уйти из солистов Большого детского хора и почему в его трагедии винили Виктора Попова, в эфире «МК-тв» рассказал художественный руководитель и главный дирижер БДХ Анатолий Кисляков.

Документальные фильмы, сериалы и журналистские расследования о судьбе самого знаменитого солиста Большого детского хора Серёжи Парамонова, которые выходили на центральных телеканалах, сильно ранили Виктора Попова. Создатель и бессменный руководитель хора очень переживал, когда слышал косвенные обвинения в свой адрес, рассказал Анатолий Кисляков.

- Попов очень переживал, когда на центральных каналах выходили фильмы, где косвенно обвиняли его в такой судьбе [Серёжи Парамонова]. На самом деле, конечно, это не так. Серёжа рос в, скажем так, неблагополучной семье. На хор его привозила бабушка, потому что и мама, и папа увлекались не тем, чем нужно. В общем, вели образ жизни, не подобающий советской морали. И Серёжа, конечно, это видел, - рассказал худрук БДХ имени Попова.

По его словам, Парамонов был необычайно талантливым ребенком. Однако в юном возрасте на него свалилась всесоюзная слава. Справиться с такой эмоциональной нагрузкой, которая не каждому взрослому по силам, он не смог:

- На него в 12–13 лет выпала колоссальная эмоциональная нагрузка, он стал популярнейшим артистом. Приходили мешки писем в Дом звукозаписи. Когда Серёжа приходил на запись, мы говорили: «Вот там два мешка писем, это всё тебе». Конечно, он на них не отвечал, потому что это было просто невозможно, - вспоминает Анатолий Кисляков.

Ключевую роль в судьбе юного артиста сыграла сама природа.

- У мальчишки в какой-то момент ломается голос, причём достаточно резко. Это такая возрастная история, это природа, куда ты от этого денешься? И в какой-то момент у Серёжи популярность исчезла. После поломки голоса он ушёл из хора. Несколько лет он был на волне славы, и всё – теперь этого нет, - рассказал главный дирижер Большого детского хора.

- Виктор Сергеевич помог ему устроиться в музыкальное училище, - продолжил свой рассказ Кисляков. - Он там учился, но скажу, что не самый лучший ученик был. Зато у него было увлечение — вокально-инструментальный ансамбль. Ну, и слава Богу, что он там занимался. Но в какой-то момент начались вечерние застолья, ещё что-то... Он и женился, ребенок [у него] родился. Но тот образ жизни, который он вёл, погубил его. Может быть, он унаследовал это от родителей. Вины Попова, конечно, в этом никакой нет, и вины хора тоже.

Между тем судьба Парамонова стала в определенной степени уроком для руководства хора, заметил Анатолий Кисляков: