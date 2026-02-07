Россиянка стала оказывать интимные услуги, чтобы снять родовую порчу

© Геннадий Черкасов

В Екатеринбурге была задержана мошенница, которая под видом шамана и психолога довела свою жертву до занятия проституцией. Как сообщает Telegram-канал Mash, жительница города Мария стала целью аферистки, действовавшей в социальных сетях под ником «шаман Ли». Злоумышленница связалась с девушкой и заявила, что на ней лежит тяжёлое родовое проклятие, для снятия которого потребуется более миллиона рублей.

У Марии не было такой суммы, и мошенница, вместо того чтобы отступить, начала психологически давить на жертву. Она убедила девушку, что единственный способ быстро найти необходимые деньги — заняться проституцией. Под полным контролем аферистки Мария была отправлена в Армению, где, по обещаниям «шамана», могла тайно заработать нужную сумму, и об этом никто не узнает. Таким образом, под предлогом мистического спасения жертва была втянута в преступную схему.

В настоящее время мошенница задержана правоохранительными органами. В отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и она будет находиться в СИЗО как минимум до 2 апреля.

Этот случай вновь демонстрирует, как преступники используют веру людей в сверхъестественное и их уязвимое психологическое состояние для манипуляций и финансового обогащения, доводя жертв до крайне опасных и унизительных ситуаций.

