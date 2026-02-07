Русские с какими фамилиями являются потомками самых древних русичей

Корни большинства русских фамилий уходят в простое отчество: они отвечали на бытовой вопрос «чей?» или «чья?», обозначая принадлежность к отцу. «Никитин» означало «сын Никиты», «Петрова» — «дочь Петра». Из-за этого отследить прямую связь между современными фамилиями и древними русичами — задача для специалистов-генеалогов.

Новгородская республика: первые в списках

Историки считают, что традиция фамилий зародилась на землях Великого Новгорода. Уже в берестяных грамотах и летописях XIII века можно найти «протофамилии». Например, в списке павших в Невской битве (1240 г.) значатся «Костянтинъ Луготиниць» и «Гурята Пинещиничь». Летопись 1268 года называет новгородцев «Твердислав Чермный» и «Михаил Кривцевич». Эти древние «приставки» образовывались от отчеств, прозвищ, ремесла или местности — зачатки будущей системы.

Прозвище как оберег: «плохие» фамилии для хорошей судьбы

Часто основой фамилии становилось личное прозвище. Особенно интересна традиция давать детям «плохие» или защитные имена, чтобы отвести сглаз и беду.

Отсюда появились Некрасов (от «некраса»), Дурнев, Дуров (от «дурной») или Чертанов. Считалось, что такая нелестная фамилия обманет злые силы и станет талисманом.

Княжеский титул: фамилия как печать владения

Представители зажиточных слоёв населения были менее подвержены суевериям. Но фамилии им были необходимы тоже. Поэтому они стали брать себе «добавления» к имени, связанные с территориями, которыми владели. Впоследствии такие фамилии (Шуйский, Воротынский, Оболенский, Вяземский, Ростовский) переходили по наследству детям. С годами потомки могли уже не иметь никакого отношения к тому или иному уезду, который «наградил» человека фамилией, но это не мешало им именоваться Вяземскими, Шуйскими и так далее.

Как фамилии стали всеобщими

Настоящий «фамильный бум» начался в Российской империи после отмены крепостного права в 1861 году. Тогда у крестьян, ставших свободными людьми, тоже начали появляться фамилии. Но всё же окончательно процесс закрепления этого дополнения к имени и отчеству завершился в годы советской власти. Руководители СССР желали точно знать, сколько Ивановых, Петровых или Сидоровых проживает в молодом государстве.