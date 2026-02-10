Почему Михаила Горбачева считают главным Иудой российской истории

Причины настоящего мы часто ищем в прошлом, в истории. Ключ к пониманию многих событий сегодняшнего дня можно найти в книге историка и публициста Евгения Спицына «Разгадка Горбачева». Книга посвящена очень интересному периоду нашей истории, которая предшествовала распаду Советского Союза. Именно в это время была заложена мина под Союз.

О загадках истории и их разгадках «СП» рассказал автор, историк и публицист Евгений Спицын.

«СП»: Горбачев стал первым и последним президентом Советского Союза, последним генсеком. Что вас побудило взяться за перо и написать эту книгу – новые неизвестные факты или вы нашли параллели с сегодняшним днем?

– Все, к чему мы пришли за 70 лет советской власти, построив великое и могучее государство, победив в войне, – все это выкинули во время перестройки на помойку, облили грязью и решили вернуться назад, в февраль 1917 года – к идее превратить Россию в сырьевой придаток.

Сейчас пришло осознание гибельности этого пути, и произошел поворот. Чтобы не было возврата к прошлому, его надо осмыслить.

«СП»: Кто помог сделать Горбачеву карьеру и кто за ним стоял? Известно, что многие члены ЦК любили отдыхать на Ставрополье, в вотчине Горбачева. Там, кажется, он и познакомился с влиятельным членом ЦК и председателем КГБ Андроповым…

– Покровителей у Горбачева было много. Первым стал бывший 1-й секретарь Ставропольского крайкома партии Федор Кулаков. После смещения Хрущева он довольно быстро переехал в Москву и стал куратором сельхозотдела ЦК и членом Политбюро.

Андропов действительно покровительствовал Горбачеву. Также к нему благоволил влиятельный идеолог ЦК Суслов. Но самую большую поддержку ему оказал его сподвижник Александр Яковлев.

«СП»: В вашей книге описан эпизод, как Александр Яковлев, будучи послом в Канаде, принимал там Горбачева, когда тот еще не был генеральным секретарем. У них состоялась беседа, в которой они пришли к выводу, что «всё прогнило», и страна нуждается в реформах. Якобы тогда Яковлев и произнес впервые слово «перестройка». Тогда же Горбачев и был представлен Западу?

– Да, после этого Яковлев представил Горбачева премьер-министру Канады Пьеру Трюдо как будущего лидера страны, с которым можно иметь дело. Принято считать, что «смотрины» Горбачева Западом состоялись во время его встречи с премьер-министром Британии тех лет Маргарэт Тэтчер, но это не так. Сигнал Западу о том, что Горбачев «наш человек», дал Трюдо.

Конечно, до этого, еще в 70-е годы, западные спецслужбы обратили на Михаила Сергеевича внимание во время зарубежных поездок в Европу, где чета Горбачевых не «ленинские места» посещала, а по дорогим магазинам ходила.

«СП»: Почему Горбачева на пост генсека выдвинул аксакал российской внешней политики Андрей Громыко?

– Тогда на Западе начал публиковать мемуары бывший сотрудник советского внешнеполитического ведомства Шевченко, и Громыко припугнули, что могут обнародовать компромат и на него. К тому же его убедили, что он уже в возрасте, и ему нужна более спокойная работа.

«СП»: Громыко действительно вскоре лишился своего поста министра иностранных дел. К удивлению многих, Горбачев выдвинул на этот пост своего друга и соратника по комсомольской работе Эдуарда Шеварднадзе, который не был карьерным дипломатом, без опыта дипломатической работы и даже без профильного образования. Зачем?

– С одной стороны, ему нужен был подельник, который разделял бы его замыслы. А с другой, ему нужен был непрофессионал, на фоне которого он бы выглядел как политик мирового масштаба. К тому же Горбачев уже тогда задумал сдавать все наши позиции на мировой арене.

Он заявил, что мир взаимосвязан, взаимозависим и никакого противостояния быть не может. Он заверял, что противостояния СССР и США нет, а есть «точки соприкосновение».

А как их можно искать? Только путем сдачи позиции СССР на мировой арене. Горбачев изначально был нацелен именно на это.

«СП»: Помимо кадров старой дипломатической школы он начал избавляться и от опытных кадров в Минобороны…

– Именно поэтому и провернули всю эту авантюру с полетом Матиаса Руста на Красную площадь. Уже ни для кого не секрет, что это была подготовленная провокация, в которой участвовали в том числе и наши спецслужбы.

Целью Горбачева было обезглавить верхушку Министерства обороны, потому что маршал Соколов на посту министра обороны был категорическим противником всех горбачевских реформ в области разоружения.

В этом его поддерживала значительная часть высшего генералитета Минобороны. Горбачеву надо было нанести по ним удар и привести к руководству военным ведомством зависимых лично от него людей.

«СП»: Перестройка привела к гигантскому экономическому спаду вместо провозглашенного ускорения. Почему так произошло?

– Потому что ориентиры у Михаила Сергеевича менялись постоянно. Он любил колесить по стране. В одном городе говорил, что главное – это машиностроение, в другом – что химическая промышленность, в третьем – что сельское хозяйство.

Известный экономист Григорий Ханин, автор блестящего научного исследования о советской экономике, говорил, что Горбачев был единственным руководителем Советского Союза, который вообще не понимал, чем он руководил. То есть не разбирался в элементарных вопросах экономики.

«СП»: Распад Союза начался при перестройке или позже?

– Именно Горбачев первый заговорил о том, что самостоятельность надо дать автономиям, причем политическую.

При нем «архитектор перестройки» Александр Яковлев создал националистические движения якобы в поддержку перестройки, а на самом деле это привело к отделению республик Балтии от Союза.

Именно тогда зародились националистические движения, которые привели к тому, что мы сейчас имеем, в частности, на Украине. В итоге перестройка превратилась в «катастройку»: погибли от голода, стрессов, в межнациональных конфликтах миллионы людей. И великая страна, которую уважали в мире, начала на глазах превращаться в сырьевой придаток Запада.

Вина за это – лично на Горбачеве, Яковлеве, Шеварднадзе и их сподвижниках. И в книге «Разгадка Горбачева» я привожу конкретные доказательства этого.