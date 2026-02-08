Как бабочки спасли советские танки в Великую Отечественную

На Большеохтинском кладбище Петербурга выделяется один памятник: обелиск с изображением крыла бабочки. Под ним покоится прах выдающегося энтомолога Бориса Николаевича Шванвича (1889–1957), автора классических трудов. Но местная легенда гласит, что под этим изящным крылом скрывается силуэт танка. Что связывает учёного, изучавшего мимикрию насекомых, с военной техникой?

© РИА Новости

Путь учёного-энтомолога

Карьера Бориса Шванвича была образцом преданности науке. Выпускник Петербургского университета, он стал ведущим специалистом по чешуекрылым, изучая принципы их маскировки в природе. Он возглавлял кафедры в Перми и Ленинграде. В страшную зиму 1941-42 годов, находясь в блокадном городе, он работал над методиками борьбы с комнатными мухами как переносчиками инфекций. После эвакуации в Саратов учёный исследовал возможность использования речных моллюсков в пищу. В 1944 году он вернулся в Ленинград, где по его инициативе была воссоздана кафедра энтомологии. Его учебник, изданный в 1949 году, до сих пор считается фундаментальным.

Как профессор учил маскировать танки

Вот здесь начинается история, которую десятилетиями передают из уст в уста на кафедре энтомологии СПбГУ. Согласно ей, в разгар войны на совещании у Сталина обсуждали проблему немецкого камуфляжа. Кто-то из присутствующих вспомнил о ленинградском профессоре, изучающем, как бабочки становятся невидимыми.

За Шванвичем, умиравшим от голода в блокадной квартире, будто бы отправили спецрейс. Его срочно доставили к Сталину. На вопрос вождя, сможет ли он помочь с маскировкой техники, профессор попросил «три дня и двух художников». Используя свои знания о мимикрии, Шванвич предложил революционный принцип: окрашивать выступающие светлые части в тёмный цвет, а углубления — в светлый, чтобы объект «разваливался» в глазах наблюдателя сверху, теряя привычные очертания.

В награду за работу, якобы взятую на вооружение, Шванвич попросил не орден, а восстановление родной кафедры энтомологии. И она действительно была воссоздана в 1944 году, а сам учёный получил орден Ленина.

Анализ: где кончается миф и начинается история?

Документальных подтверждений этой драматичной встречи не существует. Историки камуфляжа отмечают, что его принципы активно разрабатывались в СССР ещё с 1930-х годов специальными армейскими комиссиями с привлечением художников.

Однако в легенде есть зёрна, заставляющие задуматься. Восстановление сугубо теоретической кафедры энтомологии в 1944 году, в разгар тотальной войны, действительно выглядит необычным решением. И орден Ленина, высшая государственная награда, редко вручалась за сугубо академические заслуги в тот период.

Скорее всего, красивая история — это сплав реальных событий. Шванвич, как ведущий эксперт по мимикрии, вполне мог быть привлечён в качестве консультанта к одной из многих научных групп, работавших на оборону. Его идеи могли лечь в основу конкретных усовершенствований, а личная просьба о кафедре и высокая награда закрепили этот факт в памяти коллег, обрастая со временем легендарными деталями.

Памятник с крылом бабочки стал ему лучшим надгробием — символом науки, которая даже в самых отвлечённых своих проявлениях может в критический момент послужить обороне Отечества.