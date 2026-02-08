Какой была кухня в Древнем Египте

Жизнь в Древнем Египте была подчинена строгому ритму Нила. Именно река решала, что будет на столе у фараона и у последнего чернорабочего. Египетская кухня не знала изысков, но была удивительно рациональной: она давала людям ровно столько сил, сколько требовалось для выживания и великих строек, рассказывает GadgetPage.

Основой жизни было зерно. Из него пекли тяжелый, плотный хлеб. Из-за примитивных жерновов в муку неизбежно попадала каменная пыль и мелкий песок, который стачивал зубы египтян до самых десен — это видно даже по мумиям знати. Пиво же в те времена мало напоминало современный напиток. Это была густая, сероватая питательная взвесь, похожая на жидкую кашу. Его пили все, от детей до рабочих, ведь оно было безопаснее сырой воды из каналов и отлично насыщало.

Рацион дополняли овощи, которые росли в жирном иле вдоль берегов. Главными героями стола были лук и чеснок — их ели в огромных количествах. Египтяне верили, что эта жгучая смесь не только дает силы, но и бережет от болезней, что в условиях скученности на стройках было вопросом жизни и смерти. К этому добавлялись бобы, сочный нут и стебли папируса, которые жевали ради сладковатого сока.

Мясо считалось роскошью. Быка могли зарезать только по большому празднику или для жертвоприношения в храме. Обычные люди получали белок из Нила: рыбу ловили сетями, солили впрок или вялили на солнце. Те, кто жил побогаче, могли позволить себе запеченного гуся или утку, но для большинства главным деликатесом оставалась именно соленая рыба.

Сахара египтяне не знали. Все десерты создавала сама природа: вяленые финики, инжир и виноград. Самым дорогим продуктом был мед. Его ценили на вес золота, используя не только как лакомство, но и как основу для мазей и лекарств.

Египтяне создали систему питания, которая работала как часы на протяжении трех тысяч лет. В этой простоте и заключалась их сила: пока Нил приносил ил, а крестьянин сеял зерно, цивилизация могла не бояться будущего, воздвигая свои памятники в вечность.

