9 февраля: какие праздники отмечают в России и в мире

9 февраля российские пилоты, бортпроводники и другие сотрудники гражданской авиации отмечают свой профессиональный праздник. В мире празднуют День рождения волейбола, а врачебные организации привлекают внимание общества к проблемам пациентов с эпилепсией. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 9 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 9 февраля

День работника гражданской авиации

9 февраля поздравления принимают пилоты, бортинженеры, механики, бортпроводники, диспетчеры и все сотрудники, занимающиеся перелетами пассажиров, безопасностью полетов, обслуживанием воздушных судов и аэропортов.

Праздник отмечают с 2013 года. Выбор даты связан со знаковым событием в истории гражданской авиации: в 1923 году в СССР было принято постановление «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации». Оно дало толчок развитию гражданских авиаперевозок в Советском Союзе. Первый пассажирский авиарейс состоялся по маршруту Москва — Нижний Новгород.

Международный день стоматолога

В России этот праздник начали отмечать недавно. Его дата приурочена ко дню памяти святой мученицы Аполлонии Александрийской, которая почитается католиками. Святую считают покровительницей стоматологов.

Стоматология — один из древнейших разделов медицины. На территории современного Пакистана ученые обнаружили останки людей, живших в VI–IV веках до нашей эры. В их зубах были высверлены почти идеальные отверстия диаметром 1–3 мм — предположительно, люди использовали кремниевые сверла для лечения.

Международный день борьбы с эпилепсией

Ежегодно во второй понедельник февраля в мире отмечают День борьбы с эпилепсией. Инициатором даты выступило медицинское сообщество. Ее цель — привлечь внимание общества к трудностям, которые испытывают пациенты с этим заболеванием, и изменить отношение к эпилепсии — болезни, у которой много стереотипов.

Эпилепсия — одно из самых распространенных неврологических заболеваний. Оно сопровождается судорогами, которые появляются вследствие нетипичной активности мозга. Припадки продолжительностью в несколько минут пугают окружающих. До сих пор эпилепсию считают опасной, а кто-то даже думает, что она заразна.

В момент, когда у человека возникает приступ, важно сохранять спокойствие и правильно помочь ему — аккуратно положить на бок и подстелить одежду под голову. Когда приступ закончится, лучше побыть рядом, чтобы больной не испытывал панику.

День рождения стриптиза

Эта неофициальная дата — дань истории и культуре сценического раздевания. В этот день в 1893 году в парижском кабаре Moulin Rouge в ходе импровизированного конкурса красоты танцовщица по имени Мона сбросила с себя одежду. Девушку арестовали за непристойное поведение и оштрафовали на 100 франков. Действия полиции вызвали протесты студентов и беспорядки. Несмотря на запреты и осуждение части общества мода на эротический танец с раздеванием постепенно захватила весь мир.

Международный день пиццы

Гурманы каждый год 9 февраля отмечают День пиццы. Предположительно, блюдо придумали в Неаполе в 1830-х, хотя прообраз пиццы готовили еще в древние времена.

Изначально пиццу делали в виде круглой дрожжевой лепешки, для начинки использовали томатный соус и сыр, иногда мясо, грибы, овощи. Сейчас пиццу готовят и овальной, и прямоугольной формы. Есть закрытые пиццы, которые внешне напоминают большие чебуреки. Начинкой для пиццы могут быть и фрукты, и морепродукты, и колбасные изделия. Пицца популярна во многих странах — отсюда и многообразие ее рецептов.

День рождения волейбола

9 февраля считается днем рождения волейбола. Изобрел популярную игру преподаватель физического воспитания из штата Массачусетс Уильям Морган. В 1895 году он попробовал объединить баскетбол, гандбол и бейсбол и предложил своим воспитанникам сыграть в мяч через сетку, натянутую на высоте 196 см от пола. Новую игру Морган назвал минтонет. Позже она была переименована в волейбол: «at the volley» — на лету и «ball» — мяч.

С начала XX века волейбол стал набирать популярность во многих странах, а в 1964 году вошел в программу летних Олимпийских игр.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 9 февраля в других странах

День святого Марона — Ливан. На территории страны проживает крупная христианская община маронитов — почитателей святого Марона, который жил в Сирии в IV–V веках. В Ливане этот день начинается с богослужений в маронитских храмах и монастырях. Распространены традиции паломничества к святым местам и благотворительные акции в поддержку нуждающихся. Праздник объединяет семьи и общины, подчеркивая культурное и духовное наследие святого Марона. Кстати, в мире община маронитов насчитывает более 1 млн человек.

Церковные праздники 9 февраля

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский — один из трех вселенских святителей, который почитается наряду с Василием Великим и Григорием Богословом. Он родился в Антиохии около 347 года в семье чиновника и рано обратился к изучению Священного Писания. Когда у Иоанна скончалась мать, он принял иночество. Четыре года святой провел в пустыне, где создал многие свои труды.

В 368 году Иоанн был рукоположен в пресвитеры, на него была возложена обязанность проповедовать Слово Божие. Благодаря уникальным ораторским качествам он получил от паствы прозвище Златоуст.

Пребывая на посту архиепископа Константинопольского, он подвергся гонениям со стороны императорского двора. Во время ссылки Иоанн слег от тяжелой болезни. Однако его враги постановили перевести святого на новое место. В пути святитель подвергался издевательствам со стороны своих стражей и 14 сентября 407 года скончался. Иоанна Златоуста похоронили в городе Команы, близ Сухума. А 9 февраля 438 года его мощи были перенесены в Константинополь.

День святой Аполлонии Александрийской у католиков

Святая Аполлония — раннехристианская мученица, пострадавшая за веру во времена гонения христиан императором Децием. Язычники подвергли Аполлонию жестоким пыткам, чтобы она отреклась от христианства. Женщину били по лицу, из-за чего она лишилась зубов, и грозились сжечь ее живьем. Помолившись, Аполлония сама прыгнула в огонь и приняла мученическую кончину.

Народные праздники и приметы 9 февраля

Златоустьев огонь

На Руси 9 февраля отмечали праздник, посвященный Иоанну Златоусту. В этот день было принято относиться с особым вниманием к домашнему очагу. Чтобы в семье было благополучие, нужно было разжечь печь особым образом: все поленья должны загореться сразу. Для этого дрова тщательно просушивали. Поддерживать огонь в очаге полагалось весь праздник.

На Златоустьев день не стоило дарить и принимать подарки, а также подолгу смотреться в зеркало. Острыми предметами по возможности не пользовались: порезаться или травмироваться считалось плохой приметой. На день Иоанна Златоуста читали заговоры от зубной боли, а также на успех.

Приметы

Если стекла запотели — жди тепло.

Облака плывут против ветра — быть снегу.

Заостренные верхушки сугробов — к богатому урожаю.

Какие исторические события произошли 9 февраля

1529 год — сторонники Реформации разграбили и осквернили Кафедральный собор в Базеле. Было повреждено значительное количество скульптур.

1667 год — заключено Андрусовское перемирие между Россией и Польшей, положившее конец русско-польской войне. По его итогам Киев и Левобережная Украина перешли под власть России.

1710 год — Петр I подписал указ об официальном введении русского алфавита.

1849 год — по предложению полководца Гарибальди в Риме была провозглашена республика.

1885 год — в Москве открылась библиотека-читальня имени И.С. Тургенева, первая бесплатная библиотека в России.

1896 год — в Санкт-Петербурге прошел первый чемпионат мира по фигурному катанию.

1897 год — состоялась первая всеобщая перепись населения Российской империи.

1904 год — состоялось легендарное сражение крейсера «Варяг» с японской эскадрой.

1913 года — в небе над Северной Америкой наблюдалась Великая метеорная процессия — цепочка ярких болидов с пологой траекторией и небольшой скоростью движения.

1931 год — в Москве открыта Центральная фабрика Союзкино, современный «Мосфильм».

1943 год — в результате Харьковской наступательной операции войска Воронежского фронта освободили Белгород от немецко-фашистских захватчиков.

1953 год— на фоне разворачивающегося в СССР «дела врачей» в советском посольстве в Тель-Авиве взорвана бомба.

1996 год — в Институте тяжелых ионов в Дармштадте объявлено об открытии 112-го элемента с атомной массой 285 — коперниция.

Дни рождения и юбилеи 9 февраля

В 1783 году родился Василий Жуковский — поэт, переводчик и литературный критик, автор слов государственного гимна Российской империи «Боже, Царя храни!».

— поэт, переводчик и литературный критик, автор слов государственного гимна Российской империи «Боже, Царя храни!». В 1844 году родился Анатолий Кони — литератор и юрист, член Государственного совета.

— литератор и юрист, член Государственного совета. В 1846 году родился Вильгельм Майбах — немецкий инженер-конструктор, который совместно с Готтлибом Даймлером изобрел первый мотоцикл, а также первый автомобиль под торговой маркой Mercedes.

— немецкий инженер-конструктор, который совместно с Готтлибом Даймлером изобрел первый мотоцикл, а также первый автомобиль под торговой маркой Mercedes. В 1874 году родился Всеволод Мейерхольд — русский и советский театральный режиссер и актер, теоретик и практик театрального гротеска, создатель актерской системы «Биомеханика».

— русский и советский театральный режиссер и актер, теоретик и практик театрального гротеска, создатель актерской системы «Биомеханика». В 1887 году родился Василий Чапаев — советский военачальник, красноармеец, герой Гражданской войны.

— советский военачальник, красноармеец, герой Гражданской войны. В 1892 году родился Федор Раскольников — советский военный и государственный деятель, дипломат-невозвращенец, автор «Открытого письма Сталину».

— советский военный и государственный деятель, дипломат-невозвращенец, автор «Открытого письма Сталину». В 1915 году родился Борис Андреев — актер театра и кино, народный артист СССР.

— актер театра и кино, народный артист СССР. В 1938 году родился Юрий Коваль — русский советский детский писатель, поэт, сценарист, художник, скульптор, автор-исполнитель.

— русский советский детский писатель, поэт, сценарист, художник, скульптор, автор-исполнитель. В 1985 году родился Роман Попов — актер театра и кино, известный по роли капитана Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки».

