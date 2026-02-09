Какая гигиеническая привычка русских царей оскорбляла иностранных послов

Встреча посла иностранной державы с государем — это тонкий язык символов, где каждый жест полон смысла. На Руси дипломатический церемониал был строг и понятен. Однако один элемент приводил европейских дипломатов в ярость и недоумение: странный набор — кувшин с водой и полотенце, — который, как они утверждали, царь использовал сразу после того, как они почтительно целовали его руку.

© М. Нестеров "Папские послы у Ивана Грозного"

Загадочный набор на царских приемах

Швед Эрик Пальмквист, немец Адам Олеарий, итальянец Антонио Поссевино, австриец Сигизмунд фон Герберштейн — в записках многих известных путешественников и дипломатов встречается упоминание об этом странном предмете. Они описывали его как рукомойник (кувшин и чашу), стоявший на видном месте во время аудиенции у русского царя. По их словам, государь использовал его, чтобы омыть руки сразу после того, как послы приложились к его деснице. Для европейцев, ревниво относившихся к вопросам чести, такой жест был прямым оскорблением, намекающим на их «нечистоту».

Две версии: от санитарии до религиозного превосходства

Казалось бы, в эпоху эпидемий мытье рук — разумная мера предосторожности. Но почему демонстративно, сразу после контакта? Это придавало действию символический, почти ритуальный характер.

Некоторые современные исследователи, как, например, Глеб Носовский, видят в этом проявление концепции «религиозной чистоты». Согласно этой версии, русские правители считали истинно «чистыми» (то есть правильно крещеными) только себя. Европейцев же, крещеных иначе, они могли причислять к «нехристям». Омовение рук после их прикосновения было публичным актом, подчеркивающим это превосходство.

А был ли рукомойник? Взгляд скептика

Историк Леонид Юзефович в книге «Как в посольских обычаях ведется» со ссылкой на записки известных иностранцев излагает другой взгляд на «древнюю традицию». Во-первых, с отсылкой к запискам Поссевино Юзефович указывает, что «зловредный обычай» Иван Грозный соблюдал не в присутствии послов, а после их ухода. Сам Поссевино разочарованно признавал, что лично процедуру не видел: омовение рук совершалось в частной обстановке и не входило в посольскую церемонию. Однако в своих записках Поссевино «злосчастный рукомойник» упоминает. Вероятно, в попытке оправдать собственную неудачу по примирению Грозного с католической церковью. Русский царь, дескать, мытьем рук демонстрирует «необычную враждебность» ко всем иностранцам и католикам в частности, а не ко мне, Поссевино, лично.

Во-вторых, Юзефович напоминает, что Олеарий, путешествовавший по Московии в 1634 году в составе голштинского посольства, процедуры омовения рук также не видел, а описал ее со слов Поссевино и Герберштейна. Одновременно в хрониках Олеария есть рисунок с «неким сосудом», который, по мнению Юзефовича, больше походит не на русский рукомой с носиком, а на восточный кумган. И стоит он не в лохани, а на блюде, которое едва ли подходит для мытья рук. Историк не исключает, что кувшин с медом или вином те, чья миссия оказывалась неудачной, намеренно выдавали за унизительный для них атрибут для мытья рук. Остальные же послы просто пересказывали услышанное. Одни – чтобы оправдать собственное дипломатическое бессилие, другие – чтобы подчеркнуть своенравный нрав русского правителя, третьи – в попытке подогреть интерес к «медвежьему краю» и наделать побольше шума в Европе, ну а четвертые – чтобы в очередной раз продемонстрировать «дикость и непокорность» русов.