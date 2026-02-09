«Русский генофонд»: как изменились жители России за последние 100 лет

Сравнивая современного россиянина с его предком столетней давности, мы видим не просто другого человека, а результат масштабной социальной и биологической трансформации. За век мы стали выше, живем дольше, но при этом тяжелее и… слабее. Что стоит за этой пугающей эволюцией?

Новые параметры: рост, вес, сила

Вверх, но не в силе. Если в начале XVIII века средний рост рекрута составлял около 165 см, то к 1960-м годам он вырос до 168 см, а сегодня достиг 178 см. Однако этот впечатляющий рывок вверх сопровождался потерей физической мощи. По словам антрополога Андрея Коротаева, если в 1930-е годы 17-летний парень мог таскать 50-килограммовые мешки, то его современный ровесник с трудом справится с 35 кг.

Побочный эффект благополучия. Мы не только выросли, но и серьезно поправились — в среднем на 10-15 кг. Калорийность рациона выросла на 1000 ккал, а потребление мяса, рыбы и сахара увеличилось в разы. В то же время потребление хлеба и картофеля, бывших основой рациона в 1913 году, сократилось почти вдвое. По данным ВОЗ, проблема ожирения сегодня затрагивает около 30% населения планеты, тогда как век назад это было редким явлением.

Долгая, но нездоровая жизнь

Главное демографическое достижение — продолжительность жизни выросла в среднем на 40 лет. Это заслуга развития медицины, снизившей смертность от инфекций. Однако на смену им пришли «болезни цивилизации»: сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Как отмечает Коротаев, мы могли бы жить еще дольше, исключив негативные факторы: плохую экологию, недостаток движения, некачественное питание, а также табак и алкоголь. Примечательно, что с 2005 года Россия демонстрирует самый высокий среди развитых стран темп снижения смертности, что дает надежду на дальнейший рост.

Эволюция образа жизни и ее цена

Тихий переворот. Кардинально изменился сам уклад жизни. Физический труд перестал быть основным, рабочая неделя сократилась с 60 до 40 часов. Всеобщая автоматизация привела к критической малоподвижности, что врачи напрямую связывают со снижением выносливости и даже, по некоторым данным, рождаемости.

Парадокс ума. Неоднозначные изменения коснулись и интеллектуальной сферы. При почти 100%-й грамотности (против 78% в начале XX века) средние показатели IQ, согласно ряду исследований, снизились на 14 пунктов. Человек стал обладателем более широкого, но, возможно, более поверхностного кругозора.

Русские, да не те

XX век – время невиданных интеграционных и ассимиляционных процессов, которые захлестнули в том числе и наше общество. Количество смешанных браков в этот период по сравнению с XIX столетием увеличилось в разы. Совсем недавно специалисты лаборатории Genotek попытались выяснить, кто такой современный русский с точки зрения генетики.

Они сформировали этнический портрет среднестатистического русского, проанализировав ДНК-тесты более 2000 человек, в основном жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя. По словам генерального директора Genotek Валерия Ильинского, этим экспериментом ученые хотели заставить людей задуматься о своем происхождении.

Исследование дало сенсационные результаты: выяснилось, что современные россияне являются русскими только на 16%, все остальное – мозаика, составленная из фрагментов геномов характерных для обитателей других регионов. Оказывается, мы унаследовали фрагменты генома в общей сложности 36 этнических групп. Белорусы и украинцы внесли в наш генетический багаж 19,2%, финны 13,1%, венгры 6,3%, балканские народы 5,5%. Есть у русских доля кавказского, азиатского и даже британского генома.

Со слов Валерия Ильинского, эти 16% говорят о том, что Россия превратилась в большой плавильный котел наций. У нас, как и в США наблюдается микст разных фрагментов ДНК из разных источников. Ученые также определили, что карта ареала, где в наибольшей степени сохранился русский генотип соответствует границам государства эпохи Ивана Грозного.