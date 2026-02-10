Как на Руси было принято задабривать домового

В православии в этот день почитают память преподобного Ефрема Сирина, жившего в IV веке в Сирии. Он был известен как великий проповедник. В народном календаре этот день называется Ефремовым днем, Кудесами, или именинами домового.

Наши предки верили, что в это время на земле происходят чудеса, более того, сейчас можно увидеть домового. Когда он выходит из своего жилища, он может ухать, вздыхать, шуметь, разбрасывать вещи и греметь посудой. Чтобы задобрить духа, хозяйка накануне убирала дом, а в этот день варила горшок каши с медом, пекла сдобу, наливала в миску молоко и ставила все в угол. А на столе за ужином для домового ставили дополнительный прибор. Считалось, что "сытый домовой хозяйство бережет, ни одна вещь не пропадет".

В этот день запрещено было убивать насекомых, иначе обрушится не менее 77 бед. Нельзя было подметать пол. Не оставляли на столе острые предметы, считая, что члены семьи начнут ссориться. А вот чтобы побыстрее вернуть хозяина в дом, хозяйки привязывали нож к ножке стула лезвием вниз.

Если в этот день ветер дует, лето будет прохладным и дождливым. Туман заметили - лето будет сырым. Если стоит ясная погода, весна будет ранней. Звезд на небе много - весна наступит поздно. Снег идет - улов летом жди хороший.