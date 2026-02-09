Мужской гарем: женщины каких народов могут иметь несколько мужей одновременно

Многоженство (полигиния) — явление, известное во многих культурах. А как насчёт его зеркального отражения — многомужества, или полиандрии? Эта форма брака кажется экзотической и противоестественной, ведь женщины считаются моногамными по природе. Но так ли это на самом деле? Оказывается, полиандрия не только существует, но и имеет свою чёткую социальную и экономическую логику.

Миф о природной моногамии

Устоявшееся представление о полигамных мужчинах и моногамных женщинах — скорее продукт культурных норм, чем биологии. Как отмечает психолог Кристофер Райан, человек может быть моногамен по выбору, но не по инстинкту. Его метафора красноречива: «Быть вегетарианцем — не значит не любить запах мяса». Интерес к другим партнёрам потенциально свойственен обоим полам.

В природе настоящая моногамия — большая редкость. Среди птиц она встречается часто (до 90% видов), а вот среди млекопитающих — лишь у 3-5%, как, например, у волков.

Полиандрия: где, как и зачем?

Вопреки стереотипам, полиандрия — не аномалия. Антропологи из Миссурийского университета выделили около 53 народов, где эта практика укоренена в социальной структуре. Она встречается от холодных земель эскимосов до высокогорных деревень Тибета и юга Индии, не привязываясь к одному региону.

Корни полиандрии стоит искать в матриархате – власти женщины, обществе, где семья формируется вокруг хранительницы очага. Матрицентричный порядок гипотетически процветал на ранних этапах земледелия, когда оно еще было мотыжным. Свое происхождение оно ведет от собирательства – женского занятия, в отличие от мужской охоты.

Сторонники этой гипотезы основываются на культе богини-матери, а также на многочисленных статуэтках палеолита и древнего мира, символизирующих фертильность. Впрочем, несмотря на то, что этнографы признают существование народов, у которых за эмансипацию скорее должны бороться мужчины – китайский народ мосо или индийский «кхаси», официальная наука отвергает идею о матриархате, как отдельной стадии развития человечества.

Брак в любой форме – это попытка адаптироваться к окружающей среде. Полиандрия – не исключение. Она встречается у народов, где подобная форма сожительства может обеспечить защиту и благосостояние всем их представителям. Она распространена в местах со скромными природными ресурсами, например, в Гималаях, где позволяет ограничивать рост популяции и уменьшить детскую смертность. Женитьба двух братьев на одной женщине (фратернальная полиандрия) позволяет семье избежать разделения фамильной земли.

В Европе, в свое время, проблема с наследственностью была решена иначе – введением матримониального права, по которому все наследство переходило первому сыну по старшинству. Другая причина появление полиандрии – гендерный дисбаланс. Например, в Индии, негативное отношение к появлению девочек (из-за дорогого, но обязательного приданного) и частые аборты привели к тому, что прекрасного пола стало просто не хватать. Поэтому в некоторых затерянных деревнях мужчины вынуждены делить одну женщину.

Как же решается в полиандрических обществах вопрос с признанием отцовства? На примере племени Бари в Венесуэле, ученый Стефан Беккерман из университета штата Пеньсильвания выявил, так называемое, «полиотцовство». Одновременно несколько мужчин считаются родителями ребенка. В некоторых культурах это связано с верой в то, что семя нескольких может участвовать в формировании плода. Так или иначе, в столь странных порядках есть свои плюсы – у ребенка с двумя отцами намного больше шансов выжить и преуспеть, нежели с одним.