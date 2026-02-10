10 февраля – День рождения утюга

Во вторник, 10 февраля, во всем мире проводится огромное количество различных праздников, которые затрагивают многие сферы жизни общества. Так, в этот день отмечают День дипломатического работника, День рождения утюга и День угощения домового — Велесичи.

© Соцсети

День дипломатического работника

Этот день отмечается уже 23 года. Указ о введении этой даты был подписан президентом России Владимиром Путиным 31 октября 2002 года. Дата праздника — 10 февраля — выбрана неслучайно. Она приурочена к первому упоминанию о самом раннем внешнеполитическом органе России, Посольском приказе, которое относится к 1549 году. В программу празднования входит возложение цветов к могилам видных дипломатов.

День рождения утюга

10 февраля в России отмечается День рождения утюга. Инструмент для разглаживания одежды появился давно. Например, еще в IV до нашей эры в Древней Греции применялись способы плиссировки одежды из полотна с помощью горячего металлического прута, напоминавшего скалку. Однако в России первое задокументированное упоминание утюга датировано именно 10 февраля 1636 года. В XVIII люди стали пользоваться духовыми утюгами, которые нагревались с помощью углей. Позже появились газовые, спиртовые, а затем и электрические утюги, которыми большинство людей пользуется сейчас.

День угощения домового — Велесичи

Кудесы, или Велесичи, — это день, когда принято угощать домового. Название праздника, «кудесы» (что означает «бубны»), намекает на то, что в этот день люди либо общались с домовым, либо просто развлекались, играя музыку. Если домового не угостить в этот день, он может превратиться из доброго защитника дома в злобного духа. Поэтому после ужина за печкой оставляли горшочек каши, окруженный горячими угольями, чтобы каша оставалась горячей до полуночи, когда домовой придет ужинать.