«Бесовские ягоды»: какие обычные продукты были запрещены на Руси
Сегодня трудно представить, что многие продукты, без которых немыслим наш стол, вызывали на Руси ужас, отвращение или жестоко преследовались властями. Некоторые считались «дьявольским зельем», другие — опасной отравой, а за употребление третьих могли вырвать ноздри. Пройдёмся по историческому меню запрещённых деликатесов.
Табак: «богомерзкое зелье» и вырванные ноздри
Появившись в России в XVI веке, табак быстро попал в опалу. После московского пожара 1634 года, в котором обвинили курильщиков, царь Михаил Фёдорович ввёл смертную казнь за курение. На практике чаще «всего» калечили — ослушникам вырывали ноздри. Соборное уложение 1649 года предписывало курильщиков бить батогами, ссылать, а наказание касалось и женщин.
Но, уже в 1646 году правительство Алексея Михайловича попыталось монополизировать прибыльную торговлю, но под давлением патриарха Никона запрет вернулся. Легализовал табак только Пётр I, основав первые мануфактуры в 1716 году.
Телятина
Нежность телятины наши предки оценить не могли — её много веков не ели. Причина была сугубо практической: убивать телёнка, будущую кормилицу-корову или тягловую силу, считалось расточительным безумием для крестьянина. Со временем практический запрет стал мистическим: телятина воспринималась как «неправильное», греховное мясо. Иностранцы, вроде капитана Жака Маржерета, с удивлением отмечали этот обычай. На столы знати телятина попала лишь в конце XVIII века.
Помидоры
Официального запрета не было, но томаты, завезённые в Россию во второй половине XVIII века, долго считались ядовитыми. Их народные прозвища говорят сами за себя: «бешеные ягоды», «греховные плоды», «псинки».
Ирония: Пока крестьяне боялись, аристократия нашла томатам изысканное применение. Их выращивали как декоративные растения в садах и горшках на подоконниках. Кавалеры дарили дамам кустики помидоров как символ вечной любви. Лишь к концу XVIII века их распробовали, а массовое распространение томаты получили только после Второй мировой войны.
Кофе
В отличие от Европы, где кофе называли «дьявольским зельем», в России его заставляли пить. Пётр I, пристрастившийся к нему в Голландии, своим указом ввёл кофе обязательным на ассамблеях. Напиток даже предлагали посетителям Кунсткамеры. Но народ, имевший свои сбитни и квасы, встретил дорогую диковинку в штыки, считая её дьявольским подарком. Екатерина II стала главной кофеманкой: на её пять чашек уходило 400 граммов молотых зёрен.
Чай
Чай, присланный русскому царю монгольским ханом в 1638 году, поначалу поставил бояр в тупик. Разобравшись, его полюбила знать, но для простого народа он оставался недоступной диковинкой. Крестьяне не знали, как его заваривать, что породило массу курьёзов и даже шуточные стихи. В народе же чай и кофе вместе считали «греховными» напитками, отдаляющими от Бога.
Картофель
Пётр I завёз картофель в начале XVIII века, но крестьяне встретили его с суеверным страхом. Название ассоциировалось с немецким «крафт тойфель» — «дьявольская сила». Часты были отравления ядовитыми ягодами, а не клубнями.
Ходячая легенда: Чтобы популяризировать картофель, Пётр будто бы приказал охранять засаженные поля днём, а на ночь уходить. Хитрые крестьяне, восприняв это как знак особой ценности, стали воровать клубни для своих огородов.
Конина
Запрет на конину носил религиозный (ветхозаветный) и практический характер — лошадь была ценной рабочей силой. В России официальный запрет сняли только в 1867 году. Предубеждение против мяса «друга человека» сохраняется до сих пор.
Кулинарный миф: Дурную славу в Европе конина получила после отступления Наполеона из Москвы. Голодные солдаты ели павших лошадей, приправляя мясо порохом, что вызывало отравления и закрепило миф о его «плохом вкусе».
Вывод: История этих продуктов — это не просто кулинарная эволюция, а зеркало эпох, отражающее борьбу традиций и новшеств, суеверий и государственной воли, бережливости крестьян и причуд аристократии. То, что вчера казалось ядом или бесовским наваждением, сегодня стало основой нашего стола.