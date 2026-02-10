Легенда и быль: кто на самом деле основал Киев

Происхождение «матери городов русских» — одна из самых жарких исторических загадок. Каждая эпоха и каждая школа исторической мысли предлагала свою версию, зачастую диаметрально противоположную. Кто же он, истинный отец-основатель Киева: славянский князь, норманнский конунг, хазарский вазир или даже армянский нахарар? Разбираемся в главных теориях, каждая из которых претендует на истину.

Славяне

Классическая версия, известная каждому со школы, изложена в «Повести временных лет» (XII век): город основали три брата-полянина Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь. Однако ещё историк Карамзин сомневался в правдивости этой истории. Современные учёные, вроде Алексея Толочко, и вовсе считают летопись блестящим литературным произведением, а не достоверным документом. Кем были сами поляне — выходцами из дулебского союза, потомками скифов-палов или сарматов — также остаётся предметом дискуссий.

Скандинавы

Сторонники норманнской теории, такие как шведский историк Дик Харрисон, утверждают: Киев был основан гораздо раньше, в V веке, и ключевую роль в его становлении сыграли викинги. Они называли его Кёнугардом и активно селились здесь с V по X век. В доказательство приводятся тесные династические связи: жизнь в Киеве норвежских конунгов и брак дочери шведского короля с Ярославом Мудрым. Даже слово «русы», по этой версии, происходит от шведского «роден» (жители центральной Швеции), что отражено в финском (Ruotsi) и эстонском (Rootsi) названиях Швеции.

Хазары

Эта теория, которую поддерживал историк Георгий Вернадский, гласит: в VII-X веках земли полян входили в состав Хазарского каганата и платили ему дань. Киев же был не столицей славян, а хазарской пограничной крепостью под названием Куйава (Kuyawa). Это имя, встречающееся у византийских и арабских авторов X века, возводят не к Кию, а к имени хазарского полководца или вазира Куйи, построившего крепость в IX веке.

Евреи

Единственным источником, где Киев называется Самватес, является трактат Константина Багрянородного. Это название не только переводится с хазарского как «верхняя крепость» (от тюркского sam – верхний и bat – сильный), но и позволяет говорить об еврейском происхождении города.

Доводы в пользу этой гипотезы приводятся следующие. Во-первых, Самватес созвучно с Самбатион – рекой, которая в еврейской мифологии текла по краю земли в стране потерянных десяти Израильских колен. Во-вторых, Самбат звучит почти как Шаббат – седьмой день отдыха в иудаизме, в который Тора предписывает воздерживаться от работы. В-третьих, существует ряд топонимов: река Днепр в былинах называется Израй-река (предположительно, от Израиль), имя одного из основателей города Хорива восходит к ивритскому названию горы Синай (Хорев).

Армяне

Свои аргументы приводят сторонники армянского происхождения Киева. Они убеждены, что византийский нахарар (князь) армянского происхождения Смбат Багратуни в 585 году основал на Замковой горе крепость, названную Смбатас. Потомки Смбата Багратуни – Куар (Кий), Шек (Мелтей) и Хореан — возвели на соседних холмах новые крепости: Куар (Кий), Мелтей (Щековица) и Кореан (Кореван).

Четыре крепости: Смбатас, Куар, Мелтей, Кореван в дальнейшем объединились в город Киев. Армянская династия киевских князей просуществовала 300 лет (585-882 годы), пока потомки трех братьев Аскольд и Дир не были убиты варягами Рюриковичами.

Об армянах-основателях Киева упоминают историки VII-VIII вв. Себеос и Зеноб Глак. О кровном родстве между Куаром, Шеком и Хореаном, с одной стороны, и Рустем-Осколдом и Диром, говорит польский историк XV века Ян Длугош и такие исследователи, как А. Шахматов и М. Тихомиров. В частности, изучавший несохранившиеся летописи Ян Дуглаш пишет, что «после смерти Кия, Щека и Хорива, наследники по прямой линии, их сыновья и племянники много лет господствовали у русинов, пока преемственность не перешла к двум родным братьям Аскольду и Диру».

Скифы

Период развития Преднепровья (территорий, где позднее возник Киев) с VII по III в. до н.э. принято называть скифским. Археологические находки в древних поселениях, городищах и курганах позволили ученым весьма четко определить границы Скифии, в частности на севере современной Украины. Однако однозначно ответить на вопрос, населяли ли скифы Преднепровье и какую роль они сыграли в основании Киева, пока не получается.

Считается, что царские и кочевые скифы пришли и подчинили многие местные племена, в частности скифов-пахарей лесостепного Поднепровья и современной правобережной Украины. Существует теория, что этнически скифы-пахари были праславянами, но их культура претерпела сильное влияние ираноязычных скифов-кочевников. И это доказывают археологические находки, обнаруженные при раскопках Хотовского и Ходосовского городищ. Это и горшки с налепным валиком и сквозными, проколотыми шилом отверстиями – типичная посуда скифов-пахарей, и миски с черпаками с характерной петельчатой ручкой и налепным ободком, которые использовали для вина царские скифы, и типичные скифские наконечники стрел.