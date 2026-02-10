Николай Склифосовский: врач, рожденный эпидемией

Имя Николая Склифосовского сегодня — синоним экстренной помощи. Но за славой гениального хирурга, спасшего тысячи жизней, скрывается история, полная личных драм. Жизнь его семьи напоминает античную трагедию, где несчастья преследовали род даже после смерти самого учёного.

Врач, рождённый эпидемией

Выбор профессии для Склифосовского был предопределён детской травмой. Его отец, боровшийся с эпидемией холеры, сам стал её жертвой. Это событие заставило мальчика дать клятву стать врачом. Блестяще окончив Московский университет, он стал светилом хирургии, возглавив клинику, а позже — престижный Клинический институт в Петербурге.

Опора в его жизни — вторая жена, Софья Александровна, бывшая гувернантка его детей от первого брака (первая супруга умерла молодой). С ней он прожил счастливо до своего удара в 1900 году, после которого удалился в имение под Полтавой, где и скончался в 1904 году. Но главные испытания ждали не его, а его детей.

Чёрная полоса: как гибли сыновья хирурга

Склифосовский пережил почти всех своих сыновей, и их смерть была чудовищной чередой несчастий. Борис умер в младенчестве. Константин скончался в 17 лет от туберкулёза почек. Николай, бравый полковник, геройски погиб во время русско-японской войны. Владимир стал самой мрачной жертвой. Увлёкшись в студенчестве революционными идеями, он вступил в террористическую организацию. Ему поручили убить друга отца — губернатора Митрофана Катеринича. Не в силах поднять руку на отцовского приятеля и боясь позора товарищей, Владимир покончил с собой.

Судьба остальных членов семьи

Не менее страшной оказалась кончина и любимой жены Николай Склифосовского. Оставшись вдовой, Софья Александровна, как пишет в своей книге «По петербургским адресам» А. С. Дубин, некоторое время проживала в Петербурге. После революции она перебралась в имение Яковцы. Там, как указал в своем дневнике врач А. А. Несвицкий, в 1919 году во время налета Софья Александровна была убита. В тот момент она уже была парализована. Вместе со Склифосовской от рук налетчиков погибла и дочь хирурга Тамара. Она была уже замужем и носила фамилию Терская. Супруг Тамары, если верить Несвицкому, являлся членом полтавского окружного суда.

Без вести пропал во время Гражданской войны и сын Склифосовских Александр. Революцию удалось пережить лишь одной дочери Склифосовского, Ольге. Как писала в своих мемуарах «Записки арбатской старухи» известный эколог и энтомолог Белла Стриганова, Ольга Николаевна экстерном окончила Оксфорд, а позже основала в Москве английскую гимназию. После прихода к власти большевиков Ольга, носившая в замужестве двойную фамилию Склифосовская-Яковлева (Михаил Яковлев тоже был хирургом и когда-то ассистировал Николаю Васильевичу), начала давать частные уроки по английскому языку. Она скончалась в 1960 году в возрасте 95 лет.