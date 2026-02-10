Что стало с семьей Тоньки-пулеметчицы после того, как они узнал правду про нее

11 августа 1978 года был приведён в исполнение смертный приговор Антонине Макаровой-Гинзбург, известной в годы войны как «Тонька-пулемётчица». Её история — один из самых мрачных примеров того, как военное лихолетье ломало человеческие судьбы, превращая медсестру в палача, а затем на три десятилетия даровало ей жизнь обычной советской женщины — жены, матери, уважаемой работницы.

Три фамилии одной убийцы

Антонина родилась в 1920 году как Панфилова. Школьная ошибка в документах превратила её в Макарову (отчество «Макаровна» приняли за фамилию). Под этой фамилией она ушла на фронт медсестрой, попала в окружение и оказалась в коллаборационистской Локотской республике на Брянщине.

Выбор между смертью и службой у немцев она сделала в пользу жизни, став палачом. С 1942 по 1943 год она расстреливала из пулемёта партизан, их семьи, подозреваемых в связях с сопротивлением. Следствие позже установило имена почти 200 её жертв, а реальное число, вероятно, было выше.

В 1943 году, перед отступлением немцев, ей удалось скрыться. Она устроилась медсестрой в советский госпиталь, рассказав историю о спасении из плена. Там она познакомилась с раненным солдатом Виктором Гинзбургом, вышла замуж и обрела третью фамилию — Гинзбург. Именно эта путаница (Панфилова → Макарова → Гинзбург) позволила ей 30 лет скрываться от правосудия. В розыске значилась Антонина Макарова, а жила она под фамилией мужа.

Идеальная советская жизнь

После войны супруги переехали в белорусский Лепель. Антонина работала на швейной фабрике, растила двух дочерей, была уважаемым ветераном, её фотографии висели на Доске почёта. Муж, фронтовик Виктор, пользовался всеобщим уважением.

Эта идиллическая картина была обманчива. КГБ уже вышло на её след. Оперативники действовали крайне осторожно, тайно привозя в город свидетелей, которые опознали в уважаемой Антонине Гинзбург ту самую «Тоньку» по характерному взгляду и жесту.

Шок и крах мира

Когда Антонину арестовали в 1976 году, Виктор Гинзбург был в полном недоумении. Он считал, что речь может идти о какой-то хозяйственной или бытовой провинности.

«Этого не может быть, это ошибка!» — твердил он.

Когда ему наконец сказали, в чём именно обвиняют его жену — в массовых расстрелах мирных жителей и партизан, — он отказался верить. Образ «Тонечки», чистой девушки из госпиталя, матери его детей, с которой он прожил три десятилетия, не совмещался с образом жестокой карательницы.

Виктор начал настоящую борьбу за её имя: писал письма во все инстанции, требовал пересмотра дела, угрожал даже обратиться в ООН. Он сражался за неё, как когда-то на фронте.

«Он превратился в седого старика»

Лишь после того, как ему предъявили неопровержимые доказательства — показания выживших свидетелей, документы, признания самой Антонины, — его сопротивление было сломлено. По свидетельствам, в течение нескольких дней он превратился из бодрого мужчины в седого, сломленного старика.

После суда и расстрела Антонины жизнь семьи Гинзбург была разрушена. Не выдержав позора, Виктор с дочерьми уехал из Лепеля. По некоторым данным, они эмигрировали в Израиль. Их судьба, как и судьбы многих родственников осуждённых предателей, стала трагическим эпилогом чудовищного преступления.