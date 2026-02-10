Подводная река на дне Черного моря: откуда она там появилась

В 2010 году учёные сделали сенсационное открытие, перевернувшее представления о географии: на дне Чёрного моря они обнаружили полноценную подводную реку. Если бы она текла по суше, то по объёму переносимой воды могла бы занять шестое место в мире после таких гигантов, как Амазонка и Конго. Но эта река существует в почти невесомости морской бездны, и её история, возможно, связана с библейским Всемирным потопом.

© РИА Новости

Русло, пороги и водопады на глубине

Исследователи из Университета Лидса (Великобритания) с помощью автономных роботов обнаружили близ турецкого побережья гигантский подводный желоб. Его характеристики поражают.

Длина: 59 км — от пролива Босфор до края шельфа.

59 км — от пролива Босфор до края шельфа. Ширина: до 800 метров.

до 800 метров. Глубина: местами до 35 метров.

местами до 35 метров. Скорость течения: 7,5 км/ч, с порогами и даже подводными «водопадами».

7,5 км/ч, с порогами и даже подводными «водопадами». Мощность: каждую секунду река перемещает 22 000 кубометров солёной воды — столько же, сколько индийская Брахмапутра.

На дне существует свой, причудливый ландшафт: у реки есть «берега» с особыми отложениями, напоминающими растения. Её водовороты закручиваются по часовой стрелке — сказывается иное действие сил Кориолиса под водой.

Причина возникновения

По мнению учёных, течение в желобе возникло из-за разницы в солёности вод Мраморного и Чёрного морей. Вода Мраморного моря имеет солёность от 26 промилле на поверхности до 38 промилле на дне — столько граммов солей растворено в одном литре морской воды. Для Чёрного моря данный показатель равняется 18 промилле.

Будучи более плотной и насыщенной твёрдыми частицами, вода Мраморного моря, пройдя через Босфор, не смешивается с черноморской водой, а течёт по дну изолированным потоком. Предполагается, что подводная река возникла около шести тысяч лет назад. В это время, согласно известной гипотезе Райана — Питмена, произошло катастрофическое землетрясение, из-за которого воды Средиземного и Мраморного морей хлынули в озеро, располагавшееся на месте Чёрного моря. В результате этого события, возможно, связанного с библейским Всемирным потопом, возникла современная картина перепада глубин и солёностей воды, которая сформировала подводный канал.

Солёное течение в Чёрном море стало первой подводной рекой, чьё существование подтверждено наукой. Похожие каналы на дне океанов давно «обмелели» — вода в них не движется. Профессор седиментологии Дэниел Парсонс из Университета Лидса предполагает, что подводные реки сыграли большую роль в переносе питательных веществ в самые «пустынные» зоны Мирового океана.

«Они могут быть жизненно важными как артерии, обеспечивающие жизнь в океанских глубинах», — отмечает учёный (цитируется по газете Daily Telegraph).

Из-за течения придонный ил концентрировался по «берегам» подводных рек, создавая лучшие условия для выживания морских существ.

В отличие от океанских рек, подводной реке в Чёрном море ничто не угрожает, если только в будущем её не разрушат добывающие компании, присматривающиеся к месторождениям морских газовых гидратов.

Добавим, что в некоторых местах на океанском дне, например, в Арктике и Мексиканском заливе, есть другие необычные объекты — подводные «озёра», где сконцентрирована сверхсолёная вода. В отличие от подводных рек, они не способствуют поддержанию жизни, а, скорее наоборот, отравляют окрестности.