Не монголо-татары: как русские называли воинов Батыя на самом деле

Вопросы, связанные с монгольским нашествием на Русь, остаются одними из самых дискуссионных в отечественной историографии. Споры ведутся не только о составе армии Чингисхана или самом факте ига, но даже о том, как правильно называть пришельцев. Примечательно, что привычный термин «монголо-татарское иго» вовсе не является исконно русским: он пришёл в науку из Европы в XIX веке, после перевода трудов немецкого историка Христиана Крузе.

Для древнерусских летописцев, столкнувшихся с неведомой силой, определение захватчиков стало непростой задачей. Первая встреча на Калке в 1223 году породила растерянность:

«…придоша языци незнаемы, их же добре никто не весть, кто суть и отколе изидоша…»

Безбожные татарове

В большинстве источников захватчики названы либо просто татарами, либо безбожными татарами, либо погаными татарами..

По мнению многих исследователей, этноним «татары» закрепился за захватчиками благодаря китайской исторической традиции. Летописцы Поднебесной так называли все кочевые народы, населявшие обширные степи к северу от Великой китайской стены.

Два доктора исторических наук Сергей Кляшторный и Турсун Султанов в совместной книге «Государства и народы Евразийских степей: от древности к Новому времени» (Санкт-Петербург, 2009 г.) отметили, что сами великие завоеватели себя никогда татарами не называли. Более того, татары являлись давними врагами монголов: кереитов, киятов, меркитов и других народов, составлявших основу армии Чингисхана.

Некоторые исследователи предполагают, что европейцы стали называть вторгшихся на их земли кочевников татарами, поскольку этот этноним закрепился за всеми жителями обширных восточных степей благодаря многочисленным купцам, перевозившим товары по Великому шелковому пути. Дескать, торговцы активно сотрудничали с китайцами, обсуждали с ними различные вопросы и переняли слово «татары». А уже от купцов это обозначение распространилось на Руси и в странах Западной Европы.

Путаницу с названиями народов обозначил даже известный представитель Францисканского ордена Джованни Плано Карпини, посетивший в 1246 году Монгольскую империю с дипломатической миссией. Священнослужитель не случайно назвал свой отчет о предпринятом путешествии «История Монгалов, именуемых нами Татарами».

Измаильтяне, агаряне и басурмане

А.В. Майоров в своей вышеупомянутой статье отметил, что «Повесть о нашествии Батыя» начинается словами:

«Придоша безбожнии измалтяне, преже бивъшеся со князи роуски-ми на Калкохъ...».

А завершается это произведение древнерусской литературы сообщением о том, что враги, причинившие много зла христианам, вернулись «в землю свою».

То есть, кочевники-завоеватели еще в XIII веке, задолго до официального принятия ислама ханом Узбеком, правившим Золотой Ордой в 1313-1341 годах, воспринимались русскими летописцами (самыми образованными представителями народа) как мусульмане. А значит, в сознании жителей Руси стоял знак равенства между врагами народа и врагами церкви. И любое нападение иноязычной армии на родную землю считалось актом агрессии против православной веры.

На эту особенность восприятия русскими своих врагов обращали внимание многие исследователи. Так, известный религиовед Марк Батунский в первом томе своей книги «Россия и ислам» (Москва, 2003 год издания) отметил, что «...массовое сознание еще до исламизации Золотой Орды подвело татаро-монгол под категорию "мусульмане", именуя их "агаряне" и "исмаильтяне"».

Кроме того, летописцы часто называли захватчиков басурманами (проклятыми басурманами) или бесерменами. А это слово, как известно, является искаженным вариантом религионима «мусульманин». Причем, в княжеских грамотах по отношению к завоевателям слово «басурмане» не употреблялось, возможно, оно считалось оскорбительным или, по крайней мере, неуместным в официальных документах. Русские князья именовали захватчиков либо татарами, либо просто Ордой. Название государства, основанного завоевателями, негативных коннотаций в те времена не имело.

Поганые иноплеменники

В книге В.Н. Рудакова «Монголо-татары глазами древнерусских книжников середины XIII-XV вв.» говорится, что нашествие завоевателей стало одной из главных тем православной литературы. В связи с этим особый интерес представляют «Слова» известного религиозного деятеля и писателя XIII века Серапиона Владимирского (Печерского), составленные в форме поучений.

Как и многие священнослужители, данный автор видит в нашествии кочевников кару Господа за грехи православного люда. И целью этой кары является исправление жителей Руси, их неукоснительное следование христианским ценностям. Тогда, не сомневается Серапион Владимирский, и будет одержана победа над врагом.

«Под его пером монголо-татары названы довольно-таки неопределенно "языком" ("немилостивым", "лютым", "не щадящим красы уны, немощи старецъ, младости детии"), "врагами нашими", "погаными", "иноплеменниками", "иноверцами" и др... Действия татар практически не выходят за рамки традиционных поступков народов, насылаемых Господом на согрешившие страны», – так В.Н. Рудаков описал отношение Серапиона Владимирского к захватчикам.

При этом, обличая пороки русских, священнослужитель противопоставляет им захватчиков, изображая тех в выгодном свете:

«Погании бо, закона Божия не ведуще, не убивают единоверних своихъ, не ограбляють, не обадят, не поклеплют, ни украдут, не запряться чужаго; всякъ поганый брата своего не продасть; но кого в нихъ постигнет беда, то искупять его и на промыслъ дадуть ему...».

То есть, даже поганые (не православные) люди не совершают многих тяжких грехов против единоверцев, как отметил Серапион Владимирский.

«Значит, татары, до этого описываемые им достаточно трафаретно, в восприятии книжника, помимо традиционных черт "нечистых народов", все-таки имели хоть какие-то реальные – даже положительные – черты», – считает В.Н. Рудаков.

Орда и ордынцы

Когда речь шла о завоевателях в политико-административном ключе, русские летописцы чаще всего использовали слово «Орда» без ставшего уже традиционным эпитета «Золотая». Он добавился к названию государства лишь в XVI веке и прочно закрепился в отечественной историографии лишь в XIX веке, как и термин «монголо-татары». А все, что имело отношение к Улусу Джучи, просто называлось ордынским.

Александра Воронова – автор статьи «Татары, монголы или ордынцы», которая была опубликована в журнале «Дилетант» (No 34, октябрь 2018 года). Исследовательница обратила внимание, что в XXI веке по отношению к завоевателям все чаще стало употребляться эмоционально нейтральное слово «ордынцы». А в российских учебниках термин «монголо-татарское иго» постепенно заменяется «ордынским игом».