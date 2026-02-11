Приметы и поверья на 11 февраля: что нельзя делать в Лаврентьев день

11 февраля по народному календарю отмечается Лаврентьев день. На Руси люди ждали различных неприятностей, связанных с повышенной активностью ведьм. Считалось, что для своих чар они на полях создавали так называемые «заломы: выдергивали из-под снега пучок травы, особым образом закручивали его и пригибали к земле, а рядом закапывали щепотку соли или сахара. Поверье гласило, что случайно сорвавший такую траву человек в скором времени мог серьезно заболеть. Православная церковь чтит память святителя Лаврентия Печерского.

В старину существовала традиция печь кулебяку — закрытый пирог с капустной начинкой. Считалось, что тому, кто отведает это угощение 11 февраля, непременно улыбнется удача. Не рекомендовалось оставлять жилье без присмотра, чтобы ведьмы не навредили, нельзя было бранить собственное отражение в зеркале, чтобы слова не сбылись, и не поощрялись прогулки по занесенным снегом полям, чтобы не навлечь на себя беды. Также ни в коем случае нельзя было ничего поднимать около входной двери или возле ворот, сидеть на подушке (это сулило головные боли, бессонницу и кошмары), стучать вареными яйцами друг о друга (иначе задуманное не сбудется), а незамужним девушкам — занимать место главы семейства, что предрекало долгое девичество.

Согласно народным приметам, снег, летящий крупными хлопьями, предвещал оттепель. Отсыревшее сено сулило снегопад, а яркие звезды в ночном небе — потепление. Луна красного цвета предсказывала сильный и порывистый ветер, а плохо горящие в печи дрова также указывали на скорую оттепель.