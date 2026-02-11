Письмо лорда Маунтбеттена: почему оно ставит точку в споре о выжившей при расстреле царской семьи

Трагическая гибель семьи Николая II в 1918 году породила одну из самых живучих исторических легенд XX века — о чудесном спасении. Особенно часто «воскресала» младшая дочь императора, Анастасия. Но, как выяснилось, её ближайшие родственники не сомневались в её гибели. Доказательством стало письмо лорда Луиса Маунтбеттена, племянника императрицы Александры Фёдоровны, найденное после его смерти.

Золотой век самозванцев

После расстрела в доме Ипатьева и долгих лет неизвестности о судьбе царских останков (первые девять скелетов были найдены только в 1991 году) в Европе и Америке объявились десятки «чудом спасшихся» Романовых. Чаще всего «воскресали» царевич Алексей и его сестры. Одной из самых известных самозванок стала Анна Андерсон, чья история о спасении солдатом и побеге в Румынию покорила сердца многих эмигрантов.

Её поддерживали некоторые из бывших подданных, а Глеб и Татьяна Боткины и вовсе признали в ней великую княжну. Андерсон десятилетиями вела судебные тяжбы, пытаясь доказать своё происхождение, пока генетическая экспертиза в 1990-х не поставила крест на её претензиях, установив, что она — польская крестьянка Франциска Шанцковска.

Непримиримый племянник императрицы

Однако задолго до ДНК-анализа у «Анастасии» Андерсон был могущественный и непримиримый противник — лорд Луис Маунтбеттен, двоюродный брат настоящих княжон. Он не только тратил огромные средства на суды, разоблачающие самозванку, но и лично препятствовал росту её популярности, убедив, например, BBC отказаться от интервью с ней в 1958 году.

Кто-то, возможно, полагал, что Романовы и их родственники попросту не желают принимать в свой круг «Анастасию». Однако письмо Маунтбеттена, датированное 11 марта 1975 года, как сообщает издание Daily Mail, ставит точку в спорах, касающихся личности Анны Андерсон, а также опровергает прочие конспирологические теории. В этом письме, адресованном некоему Вудкоку-Кларку, о котором мало что известно, лорд утверждал: «Не может быть никаких сомнений в том, что моя двоюродная сестра Анастасия была убита вместе с остальными членами своей семьи. Впрочем, она в отличие от других умерла не сразу, а была добита штыками». Письмо, если верить Daily Mail, было найдено среди вещей покойного коллекционера из Ноттингема