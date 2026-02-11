Визит из мира мертвых: какие сны русские считали самыми зловещими

Для наших предков сон был не просто отдыхом, а окном в потусторонний мир, через которое могли просочиться вести о будущем. Особое внимание уделялось сновидениям, предвещавшим смерть — свою или близких. Эти знаки они видели в образах покойников, животных, дома и даже в простых бытовых действиях.

© Unsplash

Визиты из мира мёртвых

Самым тревожным знаком считалось появление во сне недавно умершего человека. Особенно опасными были сны, в которых покойник звал с собой, предлагал пожить вместе или просил помочь с готовкой — это сулило скорую кончину сновидца. В некоторых регионах смерть предвещал и усопший, который во сне что-то ел, подметал пол или говорил, что «ждёт кого-то».

Дом и гроб: незримая связь

Строительство нового дома во сне тоже настораживало, особенно если дом был тесным и длинным — точь-в-точь как гроб (недаром гроб на Руси называли «домовиной»). Ещё хуже было принимать приглашение умершего «посмотреть новый дом». Падение или повреждение крыши сулило потерю родственника: если обрушалась вся крыша — умирал кто-то из семьи, половина — один из супругов. А если снилось, что кто-то вбивает гвозди в конёк крыши, ждали смерти в доме.

Животные и птицы

Недобрым знаком называли русские и сновидение об укусе змеи. На опасность указывали и мыши, увиденные во сне. Чаще всего грызуны сулили болезнь, но нередко и со смертельным исходом. Мыши и гады вообще считались своеобразным воплощением нечистой силы. Особое отношение у русских было и к коровам. На Руси верили в то, что эти животные льют слезы по усопшим. Поэтому неудивительно, что приснившаяся черная или красная корова также предвещала смерть.

Кроме того, на Псковской земле считалось, что если больной человек увидит во сне коня, он обязательно умрет (конь – кончина). Новость о близкой кончине могли принести и птицы. Недаром до сих пор ударившаяся наяву о стекло окна птица предупреждает о скорых похоронах в доме. Александр Гура в своей книге «Символика животных в славянской народной традиции» пишет о том, что в Полесье смерть предвещала также сорока, увиденная во сне. Причем, считалось, что сорока предрекает смерть матери. Видеть во сне, как улетела со двора кукушка или поднялся с руки сокол, у русских тоже предвещало смерть близкого человека.

Человек и его действия

Смерть матери или другого родственника ожидали и после увиденного во сне выпавшего зуба с кровью. Если же крови при этом не было, то это означало, что умрет кто-то из знакомых или односельчан, то есть тот, кто не имеет кровного родства со сновидцем. Аналогичному толкованию подвергалось и выпадение волос на голове. Важную роль для русских играли во сне не только части тела человека, но и его действия и образы. Например, если человек видел себя во сне царем или летающим по небу, то говорили, что смерть должна прийти к нему обязательно. Увидеть себя венчающимся тоже считалось дурным знаком, указывающим на скорый уход из жизни. Ехать во сне на телеге также, согласно поверьям, являлось признаком предстоящей кончины. Когда снилось, что человек, который долгое время находился в разлуке с близкими, отплывал на лодке или пароходе, это расценивалось, как весть о его гибели. Вообще любой путь по воде русские считали дорогой «на тот свет». Поэтому всегда ждали смерти, если человеку снилось, что его уносит течением реки или штормом в открытый водоем (озеро или море).