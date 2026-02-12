Как советские спецслужбы ликвидировали организатора Волынской резни

12 февраля 1945 года советские спецслужбы ликвидировали Дмитрия Клячкивского — одного из создателей Украинской повстанческой армии* и её бывшего командующего. Клячкивский руководил массовыми убийствами тысяч мирных поляков во время Волынской резни и сотрудничал с гитлеровским руководством в борьбе с Красной армией. Как отмечают историки, нейтрализация одного из лидеров националистов стала серьёзным ударом по бандподполью на Западной Украине, но не смогла полностью остановить террористическую деятельность в регионе.

Истоки украинского национализма

Украинские националистические идеи распространились в Галиции на рубеже XIX—XX веков. Этому процессу содействовали власти Австро-Венгрии, видевшие в популяризации «украинства» инструмент для дестабилизации ситуации в Малороссии и противодействия русофильскому движению на подконтрольных официальной Вене землях.

На фоне революционных событий 1917 года в Киев из Австро-Венгрии прибыли националистически настроенные общественные деятели, которые, объединившись с местными радикалами, подняли вопрос о создании украинской автономии в составе России. Чтобы легитимизировать свой статус, они основали орган самоуправления — Центральную раду.

После Октябрьской революции националисты в Киеве пытались саботировать установление советской власти и объявили о создании так называемой Украинской народной республики (УНР). Они жестоко подавили выступления местных левых сил, но бежали из Киева, когда к городу подошла Красная армия. В дальнейшем деятелей УНР использовали германские власти, чтобы под видом помощи «республике» оккупировать Украину. Вскоре немцы разогнали Центральную раду и установили марионеточный режим гетмана Павла Скоропадского, который рухнул после поражения Германии в Первой мировой войне.

Один из вожаков УНР, Симон Петлюра, попытался захватить власть на Украине, но его формирования разгромила Красная армия. В дальнейшем националисты вступили в войну против большевиков на стороне Польши, пообещав полякам передачу Западной Украины в обмен на установление петлюровского режима в Киеве. Однако Польша добилась в войне лишь ограниченных успехов и признала власть большевиков над большей частью Украины. На этой территории и была образована Украинская Советская Социалистическая Республика. Часть деятелей УНР, признавшие победу большевиков, остались жить в СССР, но наиболее радикально настроенные бежали в Европу.

Петлюра был убит за еврейские погромы в годы Гражданской войны. В 1929 году объединением украинских ультраправых сил занялся бывший австрийский офицер и сообщник Петлюры Евгений Коновалец. Под его руководством была создана Организация украинских националистов (ОУН)**, быстро наладившая сотрудничество с немецкой разведкой. В 1938 году советские спецслужбы ликвидировали Коновальца за террористическую деятельность, после чего ОУН развалилась на две фракции, которые возглавили Андрей Мельник и Степан Бандера. Обоих завербовала в качестве агентов германская разведка.

Одним из сообщников Бандеры был Дмитрий Клячкивский. Выходец из города Збараж, он, получив образование во Львове и отслужив в польской армии, совмещал мирную работу в торговле с тайной деятельностью национал-экстремиста. В 1937 году Клячкивский попал в поле зрения польских спецслужб и оказался в тюрьме, но это его не исправило.

После присоединения Западной Украины к СССР Клячкивский стал готовить антисоветские выступления, но его планы были пресечены НКВД. Суд первой инстанции приговорил Клячкивского к смертной казни, однако апелляционная инстанция смягчила вердикт — до десяти лет лишения свободы. Но и этот срок националист не отсидел: с приходом немецких войск в 1941 году он освободился из тюрьмы и присоединился к другим членам ОУН.

Главарь убийц

В рядах националистов Клячкивский быстро сделал карьеру. В начале 1942 года он возглавил ОУН на Северо-западных украинских землях — территории современных Волынской и Ровненской областей. По его указанию на базе националистических ячеек началось формирование боевых отрядов, ставших в дальнейшем основой для Украинской повстанческой армии.

В начале 1943 года, когда часть оуновцев предложила начать борьбу с немцами в надежде завоевать поддержку США и Великобритании, Клячкивский вместе с бывшим офицером гитлеровской вспомогательной полиции Романом Шухевичем отверг эту идею. В это время Клячкивский активно переманивал гитлеровских полицаев в состав УПА.

Весной 1943 года был создан высший орган военно-административного управления УПА — Главная команда. Её вскоре возглавил Клячкивский, взявший себе псевдоним Клим Савур.

Боевики УПА получили жёсткий отпор от советских партизан и переключились на более доступную цель — мирное польское население. Клячкивский стал одним из ключевых организаторов этнических чисток, вошедших в историю под названием Волынская резня. Его боевики совершили зверские убийства тысяч мирных поляков, включая женщин и детей. Расправы сопровождались пытками, насилием и грабежами. По некоторым оценкам, общее количество жертв этих преступлений могло достигать 200 тыс. человек.

Именно Клячкивский под предлогом «национальной революции» организовывал зверства, шокировавшие даже матёрых националистов. Однако, пользуясь поддержкой полевых командиров, он игнорировал звучавшую в его адрес критику и продолжал массовые убийства мирных жителей.

Клячкивский, кроме того, приказывал казнить советских военнослужащих, бежавших из нацистского плена. Расправлялся он и с заподозренными в нелояльности к нему оуновцами.

«Деятельность Клячкивского носила откровенно преступный характер. Под его руководством были разработаны и реализованы решения о массовом насилии против польского мирного населения, включая женщин, детей и стариков. Он рассматривал насилие в отношении гражданского населения как допустимый и даже необходимый инструмент «национальной борьбы», полностью игнорируя все гуманитарные нормы и моральные ограничения», — заявил в беседе с RT методист научно-методического отдела Музея Победы Пётр Лагутин.

В начале 1944 года Клячкивский уступил верховное командование УПА Роману Шухевичу, а сам возглавил оперативную группу «УПА-Север». Весной того же года он провёл переговоры о координации деятельности с нацистским командованием.

«На руках Клячкивского кровь тысяч убитых поляков, евреев, украинцев. Он несёт ответственность за смерть замученных маленьких детей. Это бешеный зверь, в котором не было ничего человеческого», — заявил в разговоре с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

Клячкивский вынашивал идею создания общеукраинской антисоветской политической организации, однако этот проект так и остался невостребованным.

После освобождения Западной Украины от нацистов Красной армией ряд командиров ОУН-УПА были захвачены в плен советскими спецслужбами. Они и сдали чекистам Клима Савура.

Получив информацию об ориентировочном местонахождении Клячкивского, сотрудники народных комиссариатов внутренних дел и государственной безопасности начали активные поисковые мероприятия в этом районе. В них были задействованы около 5 тыс. военнослужащих. 10 февраля 1945 года советские воины уничтожили личную охрану Клима Савура, но сам он успел сбежать. Однако долго скрываться Клячкивский не смог.

12 февраля оперативно-войсковая группа Клеванского райотдела НКГБ и 233-го отдельного батальона внутренних войск НКВД уничтожила в лесу в районе Оржевских хуторов трёх боевиков. В одном из ликвидированных националистов опознали Клячкивского.

«Справедливое возмездие настигло человека, чьи руки были даже не по локоть, а по плечи в крови его собственного народа», — отметил Александр Макушин.

Тело главаря «УПА-Север» отвезли в Ровно, где его смерть официально подтвердили. Умер он от ранений в спину. Место захоронения националиста остаётся неизвестным.

«Ликвидация Клячкивского имела серьёзные последствия. Она стала ощутимым ударом по командной структуре УПА, дезорганизовала управление отрядами и подорвала моральный дух боевиков, которые к тому моменту и так понесли огромные потери. Но полностью подавить террористическую деятельность бандподполья сразу не удалось — она продолжалась ещё более десяти лет», — подытожил Пётр Лагутин.

_____________________

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Добровольческое движение организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда Российской Федерации от 08.09.2022).