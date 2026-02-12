Приметы и поверья на 12 февраля: что нельзя делать в Васильев день

12 февраля отмечают Васильев день, он же Трехсвятие. В народном календаре дата посвящена семье и воспитанию: предки вспоминали, правильно ли растят детей. На Руси в это время портился санный путь, а в лесу начинался «звериный свадебник самцы бились за самок, и сильнейшие создавали пары. Православные чтят память Василия Великого.

© Мир24

В старину девушки в Васильев день привораживали суженых повязывали на ветки деревьев цветные ленты. Хозяйки запекали дичь с яблоками, грибами и капустой, ставили блюдо в центр стола и созывали гостей: верили, что щедрое угощение принесет дому достаток. Обязательно работали во дворе, в саду или в огороде.

Не стоит прясть, шить и ковать коней чтобы не болели руки и ноги. Не нужно ходить в лес, ложиться в несвежую постель, стирать вода, по поверью, унесет здоровье. Нельзя ревновать и ссориться к серьезной болезни. Делать спонтанные покупки также не стоит (будут бесполезны), возвращать долги и одолженные вещи к денежным проблемам. Незамужней девушке нельзя надевать обновку год в девках просидишь.

Согласно приметам, вьюга погода не успокоится еще 10 дней. Северный ветер к похолоданию. Красная луна к оттепели. Солнце село в тучи жди бурана. Снег повалил хлопьями скоро тепло. Птицы суетятся к снегопаду.