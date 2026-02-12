Императорская портниха и советская парижанка: судьба Надежды Ламановой

Она одевала последнюю императрицу и пережила революцию, сидела в «Бутырке» и покорила Париж. Её имя — Надежда Ламанова, гений кроя, который сумел невозможное: остаться звездой моды, когда сама эпоха сменила декорации. Дворянка, создававшая платья для двора, стала одной из основательниц советского стиля, доказывая, что истинный талант аполитичен.

От сиротства — в поставщики императрицы

Судьба не баловала её с юности. Рано оставшись сиротой и взяв на попечение четырёх сестёр, нижегородская дворянка Надежда Ламанова выбрала не тихий брак, а ремесло. Окончив московскую школу кройки, она в 24 года открыла собственную мастерскую. Её метод был новаторским: вместо стандартных лекал — искусство драпировки. Ламанова набрасывала ткань на клиентку, закалывая её булавками, мгновенно угадывая идеальный силуэт. Так рождались платья, которые московская элита ставила в один ряд с парижскими.

Её клиентками стали актрисы

Художественного театра — Ольга Книппер-Чехова, Мария Ермолова, икона немого кино Вера Холодная. А с 1890-х на дверях мастерской красовался высший знак признания: «Поставщик Её Императорского Величества». Платья для Александры Фёдоровны шились здесь же, в Москве.

Революция: арест, покровители и новая мода

Октябрь 1917-го застал Ламанову врасплох, но не сломил. Будучи глубоко аполитичной, она не эмигрировала, решив продолжать дело жизни. Этот выбор едва не стоил ей свободы: в 1919 году как «буржуйский элемент» она оказалась в Бутырской тюрьме. Спасло заступничество Марии Андреевой, гражданской жены Максима Горького и влиятельной фигуры в новых культурных кругах.

Обретя покровителей среди жен партийной элиты, Ламанова совершила удивительный творческий поворот. Она возглавила Мастерскую современного костюма, взявшись за, казалось бы, невозможную задачу — создать эстетичный и доступный массовый костюм для рабочих и крестьян.

«В России она считалась основательницей новой пролетарской моды», — писал о ней биограф Виталий Вульф.

Триумф в Париже: хлебный мякиш и мировая слава Вершиной её советского периода стал 1925 год. На Всемирной выставке декоративного искусства в Париже коллекция Ламановой произвела фурор и получила высшую награду — Гран-при. Критики и публика были потрясены: из простого холста и льна, украшенного бусами из раскрашенного хлебного мякиша, она создала шедевры в «псевдорусском» стиле. Это был гимн изобретательности и национальной эстетике в условиях тотального дефицита.

Её работы стали визитной карточкой «советского шика» и приносили стране валюту через «Кустэкспорт». Пропаганда получила железный аргумент: советская мода — лучшая в мире.

Последние годы: опала и скамейка у Большого

Однако в 1928 году «буржуазное прошлое» напомнило о себе: Ламанову лишили избирательных прав на том основании, что она продолжала пользоваться трудом наемных швей.

«Все мои силы, знания и энергию я посвятила с самого начала революции, работе по созданию советского быта и культуры, таким образом, моя работа в течение 11 лет является общественно-полезной», — доказывала в ответ портниха.

Надежда Ламанова умерла в 1941 году, не дожив двух месяцев до 80 лет. Она не успела эвакуироваться из столицы по «театральному списку», и, поняв, что опоздала, скончалась от сердечного приступа на скамейке перед Большим театром.