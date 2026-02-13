Приметы и поверья на 13 февраля: что нельзя делать на Никиту Пожарника

13 февраля по народному календарю отмечают Никита Пожарник. На Руси верили: если дом горит — значит, огненные бесы и колдуны постарались. Православные вспоминают Никиту Новгородского.

В деревнях нечисть, способную спалить жилье, отгоняли от коньков крыш. Для этого читали заговоры и трижды обходили дом по часовой стрелке. На дверях и окнах рисовали кресты, под порог клали топор, прятали веники, а на подоконник — чертополох. Еще считалось, что день хорош для ссор, поэтому знахари разрывали связи между мужьями и любовницами. И заодно заговаривали печь: чтоб грела, но не жгла.

13 февраля нельзя играть с огнем. Кто ослушается — проведет остаток лета в бедности и одиночестве. Запрещается спорить, громко разговаривать (привлечете тьму), без нужды выходить из дома (порча пристанет) и оставлять жилье пустым — кто-то из семьи должен остаться. Найденные на улице деньги тратить на себя не советуют: отдай нищим — разбогатеешь.

Согласно приметам, воробьи утепляют гнёзда — к стуже, вороны кричат — к морозу. Дрова плохо загораются — к оттепели. Пламя яркое — к холодам. Белое — к теплу.