День святого Валентина: история праздника, как его отмечают в России и мире

День святого Валентина: история праздника, как его отмечают в мире, России и на Кубани
День святого Валентина или День всех влюблённых одни обожают за романтику, а другие ненавидят, называя его «заговором маркетологов» или «тлетворным влиянием Запада». Как же появился на свет этот праздник, похож ли он больше на исторический детектив или на ванильную мелодраму?
Кто такой Валентин?
Сложности начинаются уже с личности самого святого, которому посвящён этот праздник. Католическая церковь чтит память нескольких мучеников с этим именем, вроде Валентина Римского, священника, который помогал христианам во времена гонений, или Валентина из Терни, епископа, известного чудесными исцелениями. Самая популярная же легенда, от которой и ведёт начало данное празднование, гласит, что священник Валентин тайно венчал влюбленных легионеров вопреки запрету императора Клавдия II, за что священнослужителя казнили 14 февраля. Перед смертью он якобы исцелил дочь тюремщика и оставил ей записку с подписью «Твой Валентин».
Вся эта запутанная история получила разрешение уже в XX веке, когда в 1969 году празднование дня памяти св. Валентина как общецерковного святого прекратилось по причине того, что о данном мученике нет никаких точных сведений. Тогда же для католиков праздник Святого Валентина перешёл в разряд необязательных, а сам благочестивый стал считаться местночтимым.
Генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский, еще в 2008 году, сообщил РИА Новости, что в российских католических храмах 14 февраля вместо «Дня влюбленных», имеющего языческие корни, отмечается литургический праздник покровителей Европы святых Кирилла и Мефодия. Празднование же в честь святого Валентина в этот день является, по словам священника, «факультативным».
Фото: Википедия
Фестиваль «шлепни меня козлиной шкурой»
Связывают 14 февраля и с древнеримским праздником Луперкалий. Название праздника происходит от латинского lupus (волк), и посвящён он был богу Фавну Луперку — божеству полей и лесов. Ритуал Луперкалий начинался в священной пещере, где жрецы-луперки приносили в жертву коз (символ похоти и плодородия) и собак (защитника стад). Из шкур принесенных в жертву коз нарезали бичи, после чего, облачившись в набедренные повязки из тех же шкур, луперки бежали вокруг Палатинского холма в Риме, стегая всех встречных. Женщины охотно подставляли руки, веря, что удар плеткой дарует им плодовитость и легкие роды.
В 496 году папа Геласий I запретил Луперкалии и якобы установил 14 февраля как день святого Валентина, чтобы переключить внимание народа с плотского плодородия на духовную любовь. Впрочем, историки выражают сомнения в преемственности этих праздников. В частности, указывается на отсутствие каких-либо прямых подтверждений в указах папы Геласия I о замене Луперкалий на Валентина. Что же до легенды о «любовной лотерее», где юноши вытягивали имена девушек из сосуда во время Луперкалий, то она, скорей всего является историческим мифом, чтобы привязать традицию обмена валентинками к древнеримским обрядам.
Фото: Википедия
Человек, который «назначил» весну
До конца XIV века никто не считал 14 февраля Днём влюбленных. Всё изменилось, когда в 1382 году Джеффри Чосер, английский автор знаменитых «Кентерберийских рассказов», написал поэму «Птичий парламент». В ней он упомянул, что именно в день святого Валентина каждая птица прилетает, чтобы выбрать себе пару. Чосер, будучи придворным поэтом, вероятно, писал это к помолвке короля Ричарда II с Анной Богемской. С точки зрения биологии это чистый вымысел: в середине февраля никакие птицы не начинают брачный сезон. Однако идея «весны посреди зимы» настолько очаровала аристократию, что традиция подражать птицам быстро прижилась.
Вскоре после этого в английской литературе стали появляться первые упоминания «валентинок». Самая старая из сохранившихся датируется 1415 годом — это стихотворение герцога Карла Орлеанского, которое он отправил своей жене из плена в Тауэре. А в 1797 году британский издатель выпустил «Сборник валентинок для юноши», содержащий множество сентиментальных стихов. Вскоре типографии начали выпускать открытки со стихами и эскизами, украшенными бантами и кружевами. Только в 1835 году в Соединенном Королевстве было отправлено по почте 60 000 валентинок, несмотря на высокую стоимость почтовой пересылки.
Связан был День святого Валентина и с региональными обычаями Англии: так, в Норфолке персонаж по имени «Джек» Валентайн стучит в заднюю дверь домов, оставляя сладости и подарки для детей. Породил этот день и ряд народных обычаев: в Викторианскую эпоху девушки верили, что если накануне 14 февраля прикрепить к подушке пять лавровых листов, то во сне они увидят будущего мужа. Ещё в XIX веке в Британии были популярны своего рода «анти-валентинки»: едкие, саркастичные открытки для несносных соседей, назойливых ухажеров или строгих начальников.
Американская мечта: От кружев до конвейера
В Северную Америку праздник завезли британские поселенцы еще в XVIII веке, но настоящий бум случился в 40-х годах XIX века. До этого «валентинки» были штучным товаром: влюбленные вручную вырезали узоры на бумаге и писали стихи. Всё изменила предприимчивая выпускница колледжа Эстер Хауленд. Получив из Англии изысканную открытку, Эстер поняла, что на этом можно заработать, и организовала в Массачусетсе целую мастерскую, где девушки клеили кружева, ленты и позолоченную бумагу на открытки. Хауленд стала «Матерью американской валентинки», превратив ручной труд в индустрию с оборотом в сотни тысяч долларов.
Фото: Википедия
К началу XX века эстафету подхватила компания Hallmark. Благодаря им открытки стали печататься миллионными тиражами, а 14 февраля официально превратилось во «второе Рождество» по объёмам продаж. Сегодня День святого Валентина — это индустрия на миллиарды долларов. По статистике, средний американец тратит на подарки около 180–200 долларов. Разброс трат огромен: от бриллиантов до кормов домашним животным. На смену бумажным письмам пришли стикеры в «Телеграме», а виртуальные подарки и NFT-сердечки теперь конкурируют с реальными букетами.
Как празднуют в мире, в России, на Кубани
Праздник, рождённый в Британии и распространённый США, сегодня охватил почти всю планету. Однако в каждой стране он приобрёл уникальный — а порой и конфликтный — оттенок.
- Япония и Южная Корея: здесь 14 февраля — «мужской» день. Женщины дарят коллегам и возлюбленным шоколад. Ровно через месяц, 14 марта (Белый день), мужчины обязаны нанести «ответный удар» подарками.
- Германия: здесь Валентина почитают не только как покровителя влюбленных, но и как защитника психического здоровья. В этот день некоторые немцы украшают психиатрические лечебницы красными лентами, подчеркивая, что любовь — это своего рода безумие.
- Мусульманские страны: в Саудовской Аравии, Иране и Пакистане праздник официально запрещён как «чуждый исламской культуре». Полиция может оштрафовать за продажу красных роз или сердечек, что привело к появлению настоящего «черного рынка» цветов 14 февраля.
В России отношение к празднику за последние 30 лет прошло путь от восторга до скептической прохлады. По данным опросов 2024–2026 годов, число россиян, считающих 14 февраля полноценным праздником, снизилось до 30–34% (против более 50% в начале 2000-х). Главным конкурентом Валентина стал День семьи, любви и верности (8 июля), посвященный святым Петру и Февронии.
Особенно рьяно эту замену отстаивают как раз в Краснодарском крае, где глава региона Вениамин Кондратьев ещё в 2017 году на Всероссийском форуме казачьих реестровых войск объявил окончательную победу Кубани над чуждыми ценностями.
«Мы боремся за культуру, поём наши казачьи песни. И на Кубани больше нет валентинок и хэллоуинок»,— высказался тогда глава региона.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Отрицательно к празднованию Дня влюблённых относится и Русская православная церковь. Кстати, есть информация, что этот праздник отмечали и в царской России, хотя и не так повсеместно.
Конечно, можно запретить открытки в школах или рекомендовать «правильных» покровителей, но невозможно отменить потребность в празднике. Всем нужно немного тепла посреди февраля. А если это тепло подкреплено охапкой цветов (пусть даже купленных вопреки «антизападным» трендам), жизнь становится чуточку ярче.
