Как исчезла экспедиция Жана Франсуа де Лаперуза

235 лет назад была официально объявлена пропавшей экспедиция Лаперуза
235 лет назад была официально объявлена пропавшей экспедиция знаменитого французского мореплавателя Жана Франсуа де Лаперуза. По заданию Парижа он исследовал Тихоокеанский регион для проведения научных изысканий и подбора мест для французских баз. После двух с половиной лет плавания корабли экспедиции исчезли. Об их судьбе ничего не было известно несколько десятилетий, а после следы команды Лаперуза обнаружили на тихоокеанском острове Ваникоро. Однако полная картина так и не была восстановлена. За время плавания Лаперуз сделал ряд важных открытий — в частности, первым из европейцев посетил пролив, отделяющий Хоккайдо от Сахалина, который впоследствии назвали его именем.
Путь к славе
Граф Жан Франсуа де Гало де Лаперуз родился 22 августа 1741 года в замке Гюо близ Альби в Лангедоке. В детстве он зачитывался книгами о дальних путешествиях и грезил морем. В 15 лет стал кадетом Королевской военно-морской академии в Бресте, но ещё до окончания учёбы ушёл служить в эскадру, участвующую в сражениях Семилетней войны, и хорошо проявил себя в нескольких боях.
Вернувшись на родину, окончив академию и прослужив несколько лет в Европе, Лаперуз получил назначение во французские колонии в Индийском океане. За спасение крепости Маэ от нападения флота правителя индийского княжества Малабар он был удостоен высокой награды — креста Святого Людовика. В дальнейшем Лаперуз отличился в Войне за независимость США, сражаясь с британцами.
Граф вызвал скандал в светском обществе, женившись без благословения семьи и разрешения начальства на бедной креолке Луизе Элеоноре Бруду. От наказания его спасло заступничество маркизы де Кастри — жены морского министра. Она же обратила внимание мужа на кандидатуру Лаперуза, когда власти Франции стали подыскивать кандидатуру опытного офицера для рискованного предприятия в далёких морях. Парижу нужно было срочно дать ответ на географические достижения британцев.
Английский мореплаватель Джеймс Кук сделал множество открытий в Тихом океане, которые принесли британской короне возможности для создания новых колоний. Французскому королю Людовику XVI не давали покоя достижения соседей, и он решил отправить в Тихий океан свою экспедицию.
«Экспедиция должна была преследовать как научные, так и геополитические цели: усиление позиций в борьбе за колонии, выбор места под основание французских баз и торговых факторий», — рассказал в беседе с RT доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана, профессор кафедры истории России МПГУ Виталий Захаров.
Вышедшего после свадьбы в отставку Лаперуза снова вызвали на службу. Власти Франции увидели в нём удачного кандидата на должность руководителя экспедиции.
«Лаперуз был высокопрофессиональным военным моряком и интересовался наукой, поэтому его кандидатура оказалась идеальной», — отметил в разговоре с RT доктор исторических наук Кирилл Назаренко.
Для путешествия Лаперузу выделили два судна, которые он назвал «Буссоль» и «Астролябия». В напарники он выбрал Поля Антуана Флёрио де Лангля, с которым вместе воевал в Америке.
Лаперуз собрал команду из учёных, военных и матросов — всего свыше 200 человек. Одним из претендентов на участие в путешествии был 16-летний курсант Парижской военной школы Наполеон Бонапарт — будущий император Франции.
По словам историков, незадолго до этого умер отец Наполеона, оставивший семью в затруднительном материальном положении. Участие в экспедиции сулило хорошее жалованье, а при удачном завершении — награды и карьерные возможности. Однако Лаперуз отклонил кандидатуру Наполеона — по одной из версий, из-за его сложного характера.
«Лаперуз был готов идти в неизвестность во славу Франции — Тихий океан в то время был ещё очень плохо изучен», — подчеркнул в беседе с RT режиссёр-документалист и член Русского географического общества Леонид Круглов.
Экспедиция Лаперуза
1 августа 1785 года «Буссоль» и «Астролябия» покинули Брест. Экспедиция пересекла Атлантический океан и опровергла существовавший в то время миф о наличии у берегов Бразилии неизученного большого острова. Обогнув мыс Горн, Лаперуз занялся поисками легендарной Земли Дрейка, которая также оказалась фантомом.
Пополнив запасы продовольствия в Чили, корабли взяли курс на остров Пасхи. Там учёные обмерили и зарисовали знаменитые статуи. Лаперуз подарил местным жителям свиней, овец и коз, а также велел посадить на острове овощи.
«На протяжении всей экспедиции её участники демонстрировали уважительное отношение к жителям посещаемых ими земель, чем могли похвастаться далеко не все путешественники того времени», — отметил Леонид Круглов.
Пройдя восточнее Гавайских островов, Лаперуз опроверг существование в этом районе суши, которую якобы видели другие путешественники. Граф даже пошутил в своём дневнике, что, в отличие от других мореплавателей, он не открывает неизвестные земли, а «закрывает».
Взяв курс на север, «Буссоль» и «Астролябия» достигли Аляски. Лаперуз нанёс на карту неизвестный европейцам участок побережья в районе горы Святого Ильи, но не нашёл пресловутого Северного прохода в Атлантический океан, вопрос о существовании которого не давал покоя многим учёным той эпохи.
После Аляски экспедиция посетила Китай, нанеся по пути на карту мира два ранее неизвестных участка суши. Проведя небольшой ремонт, Лаперуз снова направил «Буссоль» и «Астролябию» на север и достиг берегов Сахалина, о котором европейцы имели лишь приблизительные представления. Местные жители рассказали французским путешественникам, что их остров отделён проливами как от материковой части Азии, так и от соседнего Хоккайдо.
Лаперуз попытался пройти Татарским проливом, но из-за малых глубин побоялся двигаться дальше, так и не решив окончательно для европейской науки вопрос, является Сахалин островом или полуостровом. Зато он открыл пролив между Сахалином и Хоккайдо, который сегодня носит его имя.
«Изыскания Лаперуза на Дальнем Востоке внесли вклад в дальнейшее освоение этого региона Россией, а значит, и в формирование нынешних границ нашей страны», — отметил Виталий Захаров.
Завершив исследования в районе Сахалина, экспедиция отправилась в Петропавловск-Камчатский. Русские поселенцы и представители местной администрации встретили французов радушно. Лаперуз отметил в своём дневнике, что нигде ещё не сталкивался с таким гостеприимством.
С Камчатки Лаперуз отправил через Сибирь в Европу сопровождавшего его экспедицию дипломата Жан-Батиста Бартелеми де Лессепса. Ему было поручено доставить в Париж материалы, собранные экспедицией. Лессепс выполнит доверенную ему миссию и окажется единственным участником тихоокеанских исследований Лаперуза, который вернётся домой.
После Камчатки экспедиция посетила острова Самоа. Там Лаперуз закупил у местных жителей свиней и сделал запасы воды. Однако островитяне хотели обворовать французов, спровоцировав потасовку. Когда де Лангль в последний раз отправился за водой, его отряд атаковали местные воины. 12 участников экспедиции, включая де Лангля, погибли. Тела французов остались на острове — что с ними случилось, до сих пор неизвестно. Экипаж предлагал поквитаться с островитянами, расстреляв их из пушек, но Лаперуз им это запретил.
После трагедии на Самоа экспедиция направилась в Австралию, где её встретил британский флот, направленный для колонизации материка. Лаперуз дал отдых экипажу, запасся водой и передал через англичан письма в Европу. Он сообщил, что планирует посетить Новую Каледонию и другие острова Тихого океана. С тех пор никто из европейцев участников экспедиции Лаперуза не видел.
На фоне революционных событий во Франции об экспедиции на некоторое время забыли и вспомнили только в начале 1791 года. 14 февраля экспедицию официально объявили пропавшей. Национальное собрание выделило средства на организацию спасательной экспедиции — двух фрегатов под командованием адмирала Жозефа Антуана де Брюни, шевалье д'Антркасто. Тот не обнаружил следов Лаперуза ни в одном из пунктов его предполагаемого маршрута. По пути он открыл небольшой островок, но даже не стал к нему приставать.
Только в 1820-е годы английский капитан Питер Диллон обнаружил у жителей тихоокеанских островов вещи французского происхождения. Аборигены рассказали ему, что выменяли их на острове Ваникоро. Британские власти предоставили Диллону для поисковой операции быстроходное судно. В 1827 году он добрался до Ваникоро, собрал там множество вещей французского производства и отправился с ними в Европу. Диллон узнал от островитян, что два французских корабля потерпели крушение у берегов Ваникоро. Выжившие члены экипажа построили новое судно и ушли на нём в море. На острове осталось несколько французов, умерших всего за несколько лет до приезда Диллона.
Чуть позже Ваникоро посетила французская экспедиция под командованием Жюля Дюмон-Дюрвиля. Её участники обнаружили под водой предполагаемые обломки «Астролябии» и вычислили по описаниям, что Ваникоро — это тот самый островок, который в своё время видел д'Антркасто.
По словам историков, исследования, проведённые в XX и XXI веках, подтвердили, что в районе Ваникоро потерпели крушение суда Лаперуза. Однако о судьбе выживших и построивших новый корабль участников экспедиции не известно ничего.