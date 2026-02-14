Приметы и поверья на 14 февраля: что нельзя делать в Трифонов день

14 февраля по народному календарю отмечают Трифонов день, он же Трифон-перезимник и Трифон-мышегон. На Руси девушки гадали по птицам, чтобы узнать, каким будет суженый. А замужние, мечтающие о ребенке, бросали в полынью букет цветов и молились. Православные вспоминают святого мученика Трифона Апамейского.

В этот день крестьяне заговаривали мышей, чтобы не портили зерно в скирдах. Обходили поля с молебном верили, что после этого вредители исчезнут. В Трифонов день нельзя ссориться только любовь и уважение, чтобы весь год прошел в гармонии. Девушкам не советуют смотреть на ворон и черных птиц: попадется суровый муж, жизнь с ним будет в обидах. Грустить тоже не стоит радость уйдет надолго. Проводить день в одиночестве плохая примета, лучше собраться с близкими. Если одинокого парня или девушку вдруг облает собака это знак скорой встречи со второй половинкой, гнать ее нельзя. И не позволяйте бытовым заботам затмить душевное тепло.

Хорошо провести ритуал прощения: записать старые обиды и сжечь. А еще подарить самодельные открытки тем, кого любите. Девушкам можно молиться о замужестве, счастье и мире в паре.

Согласно приметам, звездно весна придет поздно. Вечерний туман стелется по земле днем будет ясно. Снег идет весна выдастся сырой. Если подбежала кошка вторая половинка может изменить, если собака будет верна. Разбитое зеркало к примирению после ссоры. А если споткнулись на улице готовьтесь к безответной любви.