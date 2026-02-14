За какой поцелуй человек на Руси считался поганым 12 дней

Поцелуй на Руси всегда был знаком любви и расположения. Царский поцелуй считался высшей наградой, свадебное «Горько!» требовало от молодых ритуального лобзания, а верующие прикладывались к иконам и крестам. Однако далеко не каждый поцелуй считался благим делом. В народных верованиях некоторые из них могли навлечь беду, болезнь и даже превратить человека в «поганого» на двенадцать дней.

Целовать нельзя запретить: родительские табу

Отношение к поцелую в русской традиции было глубоко противоречивым. С одной стороны, поцелуй символизировал близость и тепло. Дети целовали родителей, родители — детей, братья — сестер. С другой стороны, существовали строгие запреты.

Как отмечает М.И. Шахнович в книге «Приметы верные и суеверные», целовать младенца в губы категорически не рекомендовалось. Считалось, что это может задержать развитие речи: ребенок, которого поцеловали в губы, долго не заговорит. Не менее опасным считалось поцеловать спящего. В народном сознании сон воспринимался как состояние, пограничное со смертью. Недаром сохранились поговорки: «Сон — смерти брат», «Сонный как мертвый». Потревожить спящего поцелуем значило накликать на него тяжелую болезнь или даже гибель, ведь душа в это время находится вне тела и уязвима.

«Поганый» поцелуй

Наиболее опасной зоной считался контакт с покойником. В русской традиции смерть воспринималась не как полное исчезновение, а как переход в иное состояние, при котором связь с живыми сохранялась. Покойник мог покровительствовать, если его почитали, но мог и мстить за непочтение или нарушение запретов.

В некоторых регионах, например в Пермском крае, избегали целовать усопшего даже во время прощания. Исследователи Иван Подюков, Стас Хоробрых и Екатерина Свалова в «Словаре мортальной лексики, фразеологии и символики русских говоров Прикамья» фиксируют поразительное поверье: человек, поцеловавший покойника, считался «поганым» в течение 12 дней. Считалось, что он собрал на себя все грехи умершего. Максимум, что дозволялось — прикоснуться к бумажному венчику на лбу усопшего. В некоторых старообрядческих общинах этот запрет сохраняется до сих пор.

Защитные ритуалы

Представление о «скверне», исходящей от покойника, породило целый комплекс защитных обрядов. Обязательным было мытье рук после кладбища — иногда прямо у ворот, не заходя в дом, чтобы «не утянуть смерть за собой». Во многих регионах после похорон посещали баню, чтобы смыть негатив.

Особый интерес представляет обычай русских Заонежья. Те, кто касался тела усопшего, прикладывали руки к печи. А те, кто целовал покойника, терлись о печь губами. Печь в традиционном мировоззрении была сакральным центром дома, обиталищем предков и защитницей живых. Контакт с печью нейтрализовывал опасную связь со смертью. Иногда после похорон специально смотрели в печной проем — «чтобы не бояться».

Тонкая грань: почитание и страх

В основе этих ритуалов лежала глубокая двойственность. С одной стороны, умершие предки считались покровителями рода. Им оставляли воду, полотенца, пищу, приглашали в баню. От их благосклонности зависели урожай и приплод скота. С другой — мертвец, особенно если это был хозяин дома, мог «потянуть» за собой и живых. Считалось, что непочтительное отношение или нарушение обрядов способно вызвать череду болезней и смертей в семье, падеж скота и упадок хозяйства.

Отголоски этих верований живы до сих пор. Обычай завешивать зеркала в доме, где лежит покойник, — не просто дань традиции, а отражение древнего страха: зеркало, как граница миров, может стать порталом, через который мертвый способен воздействовать на живых. Обмывальщики тщательно мылись в бане и меняли одежду, чтобы не принести «скверну» в мир живых. А имя умершего старались не произносить вслух, временно переименовывая живых тезок, чтобы обмануть смерть и увести ее от семьи.

Таким образом, русский поцелуй, будучи символом любви, в определенных обстоятельствах превращался в опасный контакт, требующий долгого и сложного очищения. Народная культура, балансируя между почитанием предков и страхом перед ними, создала сложную систему запретов и ритуалов, призванных сохранить хрупкое равновесие между миром живых и миром мертвых.