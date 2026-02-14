Сретение Господне: что можно и чего нельзя делать 15 февраля

15 февраля традиционно отмечают Сретение Господне. «Вечерняя Москва» узнала, как правильно провести этот праздник.

История праздника берет свое начало в далекой древности, а в Византии 6 века он и вовсе был государственным.

«Сретение — один из 12 главных праздников церковного года. В этот день христиане вспоминают встречу (сретение) 40-дневного Младенца Христа, принесенного туда Матерью Марией, со старцем Симеоном в Иерусалимском храме. Эта событие — символ встречи Ветхого и Нового Завета, их преемственности, — рассказывает "Вечерней Москве" теолог и руководитель просветительского проекта "Жизнь со смыслом" Алексей Шириков. — В наше время этот праздник не особенно популярен. Скорее всего, это связано с тем, что маловоцерковленному человеку непонятен его смысл».

Как добавляет эксперт, для более ясного понимания праздника человеку следует изучить историю этого события из Евангелия (Лк. 2:22–40). Не менее продуктивным станет посещение Литургии (публичного богослужения).

Из этого праздника и соответствующих процессий также вытекает церковная традиция освящать «сретенские свечи». При этом атрибуты не становятся оберегом, они лишь свидетельствуют о готовности христианина идти на встречу с Христом и освещать мир любовью.

Как отмечают священнослужители, несмотря на то что Сретение несет напоминание о терпении, надежде и внутреннем свете, его смысл все же остается духовным. К слову, в народных традициях его также связывали с переходом от зимы к весне.

С праздником связано множество примет и маленьких ритуалов. Так как суть праздника заключает в себе сближение с Богом, то верующему следует помолиться. Это можно сделать как в храме, так и дома.

В этот праздник необходимо освятить свечи, однако их не следует тратить попросту. Как отмечают эксперты, зажигать их нужно только в сложные жизненные периоды.

Многие перед самим праздником готовят дом и наводят в нем порядок. Важным пунктом считается вымыть полы, так, согласно примете, из очага уйдут ссоры и болезни. В само же Сретение надо приготовить вкусные блюда, в том числе и для животных.

Что же касается примет, то они в основном связаны с природой. Так, если на Сретение выпадает ясная и теплая погода, то весна будет мягкой и приятной, а если холодно — то суровой. Если же в праздник и вовсе поднимется метель, то весь год будет негодным для земельных дел и урожая.

Считается, что младенец, появившийся на свет в Сретение, имеет необычную судьбу. Как обобщают знатоки, такие люди ценят любовь и категоричность, в жизни им будут сопутствовать удача и богатство.

К слову, для привлечения денег в дом рядом со свечами можно положить монеты.

Все запреты и традиции в этот день можно трактовать по-разному, однако все они объединяют семьи, домашний очаг и надежду на светлое будущее. Так как «сретение» — это «встреча», не будет лишним и встретиться с близкими.

Виталий Самойлов, звонарь:

«Сегодня Сретение по-прежнему отмечается многими верующими, и особенно важно, что праздник находит отклик у молодежи. В Славгородской епархии в этот день ежегодно проходит Сретенский бал православной молодежи. Эта возрожденная традиция показывает, что молодые люди активно и с интересом участвуют в таких мероприятиях, стремясь к живому общению, культуре и духовным ценностям».

Обычаи предков

Подождать с дорогой. Предки верили, что тот, кто отправится в дальний путь в Сретение, не вернется домой из-за непогоды;

Предки верили, что тот, кто отправится в дальний путь в Сретение, не вернется домой из-за непогоды; Отложите финансовые дела. Не следует отдавать долг или занимать деньги в Сретение, это может привести к финансовым проблемам;

Не следует отдавать долг или занимать деньги в Сретение, это может привести к финансовым проблемам; Заслуженный отдых. Не рекомендуется работать, стирать и убираться именно 15 февраля;

Не рекомендуется работать, стирать и убираться именно 15 февраля; Только забота. Нельзя ссориться или спорить с родными и близкими, иначе можно разрушить отношения;

Нельзя ссориться или спорить с родными и близкими, иначе можно разрушить отношения; Долой уныние. Отдаваться грустным мыслям тоже не стоит, лучше поразмышлять о Боге или о том, что делает вас счастливыми;

Отдаваться грустным мыслям тоже не стоит, лучше поразмышлять о Боге или о том, что делает вас счастливыми; Смена имиджа. Как правило, резкие перемены в образе тоже не ведут к добру. Например, в этот день не рекомендуется стричься;

Как правило, резкие перемены в образе тоже не ведут к добру. Например, в этот день не рекомендуется стричься; Здоровый дух. Считается, что болеть на Сретение нельзя, иначе можно обречь себя на последующие недуги в будущем.

Церковь также призывает православных верующих отказаться от ряда традиций, не связанных с христианской верой. Священники отмечают, что многие привычные ритуалы, такие как завешивание зеркал, оставление еды или алкоголя на могилах и фраза «пусть земля будет пухом», имеют дохристианские корни и не несут духовной ценности.