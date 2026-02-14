Почти рабы: кому на Руси жилось хуже, чем крепостным

Крепостное право в том виде, в каком оно сложилось в России к XVII–XVIII векам, традиционно воспринимается как вершина бесправия. Однако средневековая Русь знала категории населения, чей правовой статус был еще более призрачным. Юридически они находились даже не на грани рабства, а за ней, являясь в глазах закона не субъектами, а объектами права — вещами, принадлежавшими хозяину наравне со скотом или инвентарем.

Челядь и холопы: эволюция понятия «раб»

Первым и наиболее архаичным обозначением несвободного человека на Руси была «челядь». В трактовке историков есть два основных подхода к определению этой группы. Игорь Фроянов настаивал на том, что изначально челядином становился только иноплеменник, захваченный в плен во время военных походов. Местных же жителей, попавших в зависимость, именовали холопами. Однако уже к середине XI века эта грань стирается, и понятия сливаются, обозначая единую массу подневольного населения.

Исследователь Михаил Свердлов предлагал более широкую трактовку, полагая, что челядь — это совокупность всех зависимых людей, работающих на господском дворе, тогда как холопство подразумевало более жесткую, личную форму кабалы.

Именно холоп стал классическим «говорящим орудием» древнерусского права. «Русская Правда» не оставляет сомнений в его статусе: холоп — не субъект, а объект правоотношений, то есть вещь.

Жизнь и смерть холопа: цена по закону

Правовое положение холопа можно описать через призму ответственности и цены. Поскольку вещь не может быть источником правонарушения, за все действия холопа отвечал его господин. Причем, если холоп наносил ущерб имуществу свободного человека, хозяин возмещал убытки в двойном размере.

Исключение составляла личная обида: свободный человек, которого ударил или оскорбил холоп, имел право немедленно убить обидчика, восстанавливая таким образом свою честь. Вмешательства закона в этом случае не требовалось.

Убийство самого холопа не считалось уголовным преступлением. Если раба убивали «без вины», виновный платил хозяину не виру (штраф за убийство свободного), а компенсацию за порчу имущества. Размер этой компенсации был аналогичен плате за убитую лошадь или вола. Если же холоп погибал от рук собственного господина, это вообще не являлось предметом судебного разбирательства — это расценивалось как акт хозяйствования, пусть и неразумный (ущерб своему же имуществу).

Холоп не мог выступать свидетелем в суде. Его самого можно было красть, утаивать, продавать и покупать. Это был товар, цена на который зависела от конъюнктуры рынка.

Как становились холопами

Попасть в касту холопов можно было как насильно, так и добровольно.

Не по собственной воле в рабство попадали через военный плен. В XII веке основной целью иноземных и внутренних походов княжеских дружин было не только приумножение территории, но и захват разного рода добычи. Среди военных трофеев числились и пленники, которые в большом количестве пополняли ряды холопов. Порой захваченных в бою рабов было так много, что на Руси их продавали за бесценок, даже дешевле чем домашний скот. Подобный случай произошёл в Новгороде в 1169 году, когда за невольника просили 2 ногаты, в то время как коза торговалась за 6 ногат, свинья за 10 ногат, а кобыла и вовсе за 60 ногат. Приобретенных за копейки холопов князья поселяли на малолюдных землях и использовали для ведения земледельческих и хозяйственных работ.

Согласно «Русской правде» насильно закабалить в холопство могли человека несостоятельного в уплате долга по причине расточительности и пьянства. Кроме того этот низкий социальный статус автоматически приобретался теми, кто был рождён от несвободных родителей. Они считались таким же приплодом как потомство скота и переходили в наследственное владение господина, приумножая его имущество.

Добровольный путь в холопство лежал через продажу себя в рабство хотя бы за пол гривны в присутствии даже одного свидетеля. Иногда, оказавшись в безвыходном положении, родители продавали господам собственных детей, которые хоть и лишались свободы, но получали шанс не умереть с голоду.

По личной инициативе стать бесправным можно было после женитьбы на холопе, а также при поступлении на службу ключником или тиуном.

Холопские разряды

Древнерусский рабский класс в свою очередь тоже представлял собой разнородную среду, разделённую на два разряда — большие и меньшие холопы. В первую категорию невольников входили заведовавшие господскими делами и пользовавшиеся их доверием казначеи, старосты, посельские, тиуны, дьяки, ключники, которые имели возможность содержать собственных холопов. Вторую, более крупную группу составляли чернорабочие, занятые во всех хозяйственных сферах жизни князя.

Рядович

В Древней Руси договор обозначался словом «ряд», а человека, подписавшего его и ставшего работать на землевладельца, называли рядовичем. Заключив «контракт», он получал от феодала деньги, орудия труда или зерно, и давал обязательства оставаться в его зависимости до момента отработки или возврата займа. В противном случае его ждал перевод в разряд холопов, а до того, хозяин не имел право наносить рядовичу беспричинные побои, поскольку за подобное деяние он должен был выплатить штраф как за избиение независимого человека.

Рядовичи, за убийство которых взималась вира в 5 гривен, подразделялись на вдачей и закупов, коим не запрещалось подавать в суд на своего работодателя и выступать на нём в качестве свидетеля.

Правовед Михаил Дьяконов полагал, что вдач отрабатывал господскую «милость», а закуп — плату, которую он получил авансом при найме на работу. Обе этим категории людей становились должниками, но полностью не превращались в бесправных холопов, имея гипотетические шансы вернуть свою свободу.

В то же время историк Борис Греков полагал, что дававшаяся беднякам ссуда изначально служила инструментом не помощи, а закабаления. Зачастую условия «ряда» были таковыми, что лишь незначительная доля людей, нанявшихся отрабатывать её, в конечном счете, могла погасить долг.

Рядовичи в зависимости от способностей назначались на исполнение сельскохозяйственных операций или становились мелкими административными представителями своих господ.

Изгой

Отдельную группу зависимых людей составляли изгои, выбывшие из своих прежних свободных классов, но так не нашедшие место в иных социальных слоях. Чаще всего ими становились разбогатевшие и сумевшие выкупить свою независимость холопы, большинство из которых, даже обретя свободу, предпочитало оставаться под властью своего господина. А те немногие, кто всё-таки покидали земли бывшего хозяина, согласно Уставу князя Всеволода (1193 год) причислялись к церковным людям.