С каким из народов России русские воевали дольше всех

Мы привыкли считать главными противниками Руси печенегов, половцев, монголов или шведов. Но был народ, с которым русские княжества воевали дольше, кем с кем-либо еще. Эта война тянулась почти шесть столетий — с XII по XVII век. И враг этот жил по соседству, буквально за лесом. Речь о мордве.

Первое столкновение: русские проиграли

Официальная история любит рассказывать о «добровольном вхождении» народов в состав России. В 2012 году некоторые патриотические круги даже отметили «1000 лет вхождения Мордовии в состав Русского государства». Проблема только в том, что в 1012 году не произошло вообще никаких событий, связанных с мордвой. Русские летописи впервые упоминают этот народ в 1103 году. И упоминание это связано с войной.

4 марта 1103 года основатель Муромо-Рязанского княжества Ярослав Святославич сразился с мордвой. И, как сухо отмечает летописец, «побежден бысть». Первый бой остался за мордвой.

Но кто они вообще такие? Впервые мордва мелькает в истории еще в VI веке — в труде Иордана «О происхождении и деяниях гетов». Там среди народов, якобы покоренных готским королем Германарихом, упоминаются «меренс» и «морденс» — будущие меря и мордва. Правда, историки сомневаются, что готы действительно кого-то там покоряли. Скорее всего, Иордан просто переписал какой-то древний путеводитель. Но сам факт: мордва известна с очень давних времен.

Геополитика Поволжья

К VIII–IX векам на земли будущей Центральной России начинают проникать славянские поселенцы. Мордва в это время, как и славяне, переходит от родоплеменного строя к раннему государству. Но процесс этот идет медленнее. География подвела: леса, болота, разбросанность поселений мешали консолидации. К тому же у славян был мощный демографический потенциал.

Итог предрешен: мордва обречена на подчинение. Но не сразу.

1221 год: закладка бомбы под мордовскую независимость

Ключевой момент наступил в 1221 году. Владимиро-суздальский князь Юрий Всеволодович основал в самом сердце мордовских земель город — Нижний Новгород. Формально — для походов на Волжскую Булгарию. Реально — для контроля над мордвой.

То, что началось дальше, историк Карамзин описывает без экипажа: великий князь «посылал войско и сам ходил на мордву жечь села и хлеб, пленять людей и брать скот в добычу. Жители искали убежища в лесах, но и там редко спасались».

Мордва пыталась огрызаться. В 1229 году князь Пургас, вождь одного из мордовских племенных союзов (эрзи), подошел к Нижнему Новгороду, сжег посад, но взять крепость не смог. В ответ суздальцы устроили новую карательную экспедицию.

Интересная деталь: русские умело пользовались межплеменными раздорами. Против Пургаса воевали не только суздальцы, но и его соплеменники-мокшане, которые ориентировались на Русь.

Монгольский фактор

В 1230-х годах в дела региона вмешались монголы. Сначала они разгромили Волжскую Булгарию — главного союзника мордвы в борьбе с Русью. Потом пришли за самой мордвой. По одной из летописных версий, мордвины даже служили проводниками монголам в русских землях. Но благодарность кочевников была недолгой: зимой 1238/39 года ордынцы разорили мордовские земли, а князь Пургас погиб в бою.

Окончательное завоевание

В новой геополитической обстановке и Русь, и мордва стали данниками Золотой Орды. Но движение славян на восток продолжалось, и решающее столкновение было неизбежно. При этом русские и мордовские правители оказывались вовлечены в борьбу за власть придворных ордынских группировок и призывали к себе на помощь союзные татарские войска.

В 1377 году суздальско-нижегородский князь Дмитрий Константинович выступил с ратью против части Орды, но проявил в походе беспечность. Когда его войско отдыхало на днёвке возле реки Пьяны, на него внезапно напал татарский царевич Арапша и истребил большую его часть. Русские винили в поражении мордву, помогшую Арапше скрытно подойти, и не замедлили с местью.

Зимой 1377/78 г. брат суздальского князя Борис, удельный князь городецкий, возглавил карательный поход. Он «опустошил без битвы всю землю Мордовскую, истребляя жилища и жителей», – пишет Карамзин. Князь вернулся из мордвы с богатой добычей в виде рабов (женщин и детей), а также с несколькими пленными мордовскими старейшинами, которых затем казнили в Нижнем Новгороде. Толпа нижегородцев надругалась над их трупами, привязав их к собакам, проволочившим их по льду Волги. Удар мордовской независимости был нанесён, но пока не смертельный.

В начале XV века свергнутые потомки суздальско-нижегородских князей (их государство было присоединено к Московской державе) вступили в борьбу за возвращение своей отчины и нередко прибегали при этом к помощи мордвы. На время им даже удалось возвратить себе Нижний Новгород, но победа в итоге осталась за Москвой. Окончательное подчинение мордвы Москве было задержано образованием Касимовского царства казанским царевичем Улу-Мухаммедом в 1445 году.

Касимовское царство вступило в вассальные отношения к московским великим князьям и просуществовало в таком положении до 1681 года. В своей внутренней жизни Касимовское царство было совершенно автономно и управлялось по своим законам. Его правящий класс состоял из татар, но большинство его населения было мордвинами. Государственной религией в нём был ислам. Мордва, часть которой раньше поверхностно приняла православие, теперь столь же поверхностно приняла ислам, а по большей части придерживалась своих традиционных языческих верований. Поэтому, когда в конце XVII века русский царь Фёдор Алексеевич упразднил Касимовское царство (не в последнюю очередь из-за того, что большая часть мордвы выступила вместе с повстанческой ратью Степана Разина против Москвы), интенсивно развернулась насильственная христианизация мордвы. Она завершилась в основном к середине XVIII века. С этого времени и можно считать «вхождение» мордвы в состав России.