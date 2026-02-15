Женщина уволилась и стала кормить рыб на необитаемом острове

Жительница Китая Юэ Ли променяла руководящую должность в крупной компании на низкооплачиваемую работу на необитаемом острове. Об этом пишет South China Morning Post.

© Lenta.ru

Ли почти 20 лет работала в фирме по развитию недвижимости в Пекине и однажды настолько устала, что решила уволиться. Ей казалось, что работа давит на нее, и к тому же отнимает слишком много времени. Вскоре Ли устроилась инспектором на базу кормления рыб, расположенную на необитаемом острове Дунцзи.

Теперь женщина следит за исправностью оборудования базы, измеряет температуру воды и наблюдает за ростом рыбы за три тысячи юаней (33,5 тысячи рублей) в месяц. Хоть Ли и ушла с высокой должности, она ни о чем не жалеет.

Ранее сообщалось, что жительница Китая сменила работу, стала принимать роды у свиней и поняла, что нашла себя. Раньше она работала в офисе и страдала от депрессии.