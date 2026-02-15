Какое озеро в России остается самым опасным даже после исчезновения

В XIX веке озеро Карачай было ничем не примечательным уральским водоемом. В жаркое лето оно пересыхало, и картографы порой забывали наносить его на карты. Сегодня британская Daily Mail называет Карачай самым опасным водоемом мира. И это при том, что с 2015 года озера физически не существует — оно закатано в бетон. Но опасность никуда не делась. Пятнадцать минут без защиты — и смертельная доза обеспечена.

© РИА Новости

Ядерный щит и радиоактивная свалка

Челябинскую область в советское время не случайно называли «ядерной». Здесь располагался целый комплекс секретных объектов, где создавался атомный щит страны. Местные жители частенько наблюдали странное сияние над «Базой-10» — так зашифровывали один из ключевых объектов.

В начале 1950-х годов радиоактивные отходы сбрасывали прямо в реку Течу. Масштабы заражения осознали не сразу. А когда осознали, решили использовать для сбросов изолированное озеро Карачай — подальше от людских глаз, подальше от жилья. Казалось, идеальное решение: глухой угол, никто не ходит, вода не течет.

Но была одна проблема, о которой забыли или не захотели думать проектировщики: уральские озера летом пересыхают. Обнажалось дно, ветер подхватывал радиоактивную пыль и разносил ее на десятки километров вокруг.

Два с половиной Чернобыля на дне

В конце 1960-х годов медики забили тревогу: у жителей окрестных деревень стали массово фиксировать симптомы лучевой болезни. Данные замалчивали, деревни тихо расселяли, людей переселяли, объясняя это «хозяйственной необходимостью».

Правда всплыла только в XXI веке. Когда экологи и журналисты добрались до архивов, картина открылась чудовищная: на дне Карачая скопилось почти 200 кубических метров радиоактивных отходов. По объему потенциального заражения это сравнимо с двумя с половиной Чернобылями. Только Чернобыль — это взрыв, катастрофа, которую весь мир видел в прямом эфире. А Карачай — тихая, годами копившаяся смерть.

Бетонный саркофаг

Пытались засыпать озеро еще в советское время. Но в середине 1980-х уровень воды неожиданно поднялся, работы остановили. Потом грянула перестройка, развал страны — стало не до уральского озера. Проблема повисла в воздухе вместе с радиоактивной пылью.

Вернулись к ней только в 2015 году. Решение было радикальным: озеро целиком закрыли бетонными блоками — такими же, какие используют при строительстве ядерных реакторов. Прибрежную зону засыпали скальными обломками. С тех пор официально считается, что Карачай ликвидирован.

Смертельная доза

За радиоактивностью в районе озера сегодня пристально следят. Но даже будучи полностью закатанным в бетон, водоем продолжает представлять серьезную опасность. Пятнадцатиминутного пребывания на его поверхности без защитного снаряжения хватит для того, чтобы получить облучение в 600 рентген, считающееся смертельно опасной дозой.

Кроме того, немалую угрозу для жителей и хозяйственной деятельности региона представляет опасность попадания радиоактивных отходов в грунтовые воды. Она может обернуться настоящей экологической катастрофой — под стать Чернобыльской…