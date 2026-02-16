Находка в пещере: почему дети-маугли не становятся людьми

В 1867 году охотники в индийских джунглях наткнулись на ребенка, который жил в волчьей стае. Мальчика назвали Дина Саничар и 28 лет пытались сделать из него человека. Но он так и не научился говорить, ел сырое мясо и выл от горя. История, которая вдохновила Киплинга на создание Маугли, оказалась куда трагичнее сказки.

Находка в волчьей пещере

В 1867 году в районе Буландшахр штата Уттар-Прадеш охотники пошли в джунгли отстреливать волков. Хищники тогда расплодились и нападали не только на скот, но и на людей. Следуя за стаей к логову, люди застрелили часть зверей, а остальные в панике разбежались.

Подойдя к пещере, охотники увидели странное существо. Лохматый, грязный ребёнок выскочил на четвереньках, подполз к убитому волку и завыл от горя. Его глаза сверкали из-под нависшего лба, челюсти щёлкали. Когда его попытались связать, мальчик яростно сопротивлялся.

Мальчик передвигался на четвереньках и вел себя как волчонок

Охотники знали легенды о детях-маугли, но видели такое впервые. После долгих споров они всё же решили отвезти ребёнка в сиротский приют миссии Сикандра в Агре.

Суббота — день, изменивший судьбу

В приюте мальчика вымыли, постригли и дали имя Дина Саничар. На хинди «саничар» значит «суббота» — в этот день его и привезли. Воспитатели начали учить его ходить на двух ногах, есть ложкой и произносить слова.

Случай оказался крайне сложным. Дина отказывался носить одежду: только воспитатели отворачивались, он сбрасывал её и бегал голым. Он хотел есть из миски, пользоваться мебелью. Но годы терпеливой работы дали скромные результаты.

© В приюте пытались научить Дину человеческим привычкам

Со временем подросший Саничар смирился с одеждой и начал сидеть за столом. Но к обычной еде он относился с отвращением. Зато с жадностью набрасывался на сырое мясо и кости, валявшиеся на полу. Урча, как собака, он обгладывал их дочиста.

Единственная человеческая привычка

Говорить Дина так и не научился. Он понимал лишь пару команд: «Иди кушать!», «Ко мне!». Эмоции он выражал рычанием, ворчанием или воем. Зато одну человеческую привычку освоил быстро — курение. Кто-то дал ему попробовать табак, и мальчик быстро пристрастился к нему.

Дина избегал людей, но подружился с другим диким ребёнком из леса. Вместе они играли в звериные игры и спали, прижавшись друг к другу.

Когда друг умер, Дина остался один. Он метался по приюту и выл от горя. Сам Саничар прожил недолго: в 34 года он умер от туберкулёза, так и не став человеком в полном смысле этого слова.

Вдохновение для Киплинга

История Дины Саничара широко разошлась по Индии и за её пределами. Считается, что именно этот мальчик вдохновил Редьярда Киплинга на образ Маугли. «Книга джунглей» вышла в 1894 году, то есть спустя 27 лет после находки Дины.

Подобные случаи до сих пор происходят там, где люди живут рядом с дикой природой. Детей, потерянных в лесу, воспитывают не только волки, но и обезьяны. Индия остаётся страной, где такие истории случаются чаще всего.

Почему дети-маугли не становятся людьми

Даже сегодня результаты адаптации таких детей остаются скромными. После долгих лет работы они могут научиться ходить прямо, носить одежду и пользоваться ложкой. Но освоить речь и мыслить как люди им почти никогда не удаётся.

© Дина так и не освоил речь — лишь несколько простых команд

Это подтверждает теорию критического периода. Если ребёнок в первые годы жизни лишён общения с людьми, наверстать упущенное уже невозможно. Мозг формируется рано, и без языковой среды речевые центры просто не развиваются.