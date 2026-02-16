16 февраля: почему в этот надо полакомиться не только блинами

В России и во всем мире в понедельник, 16 февраля, проводится огромное количество праздников, которые затрагивают разные сферы жизни и общества. К примеру, в эту дату начинается Масленичная неделя, отмечаются День валенок и День свежего ананаса.

Начало Масленицы

В 2026 году Масленичная неделя пройдет с 16 по 22 февраля. Этот праздник появился у восточных славян еще в языческие времена — Масленицей было принято провожать зиму и встречать весну. Главным символом и блюдом праздника являются блины, которые олицетворяют собой солнце. Торжество также сопровождается шумными народными гуляньями и играми, а в последний день Масленицы принято сжигать соломенное чучело.

День валенок

День валенок отмечается 16 февраля в России. В этот день люди отдают дань уважения традиционной русской обуви из войлока, известной своей прочностью и удобством. Валенки упоминались еще 2,5 тысячи лет назад. В разных регионах России валенки называли по-разному: в Нижнем Новгороде — «чесанками» и «катанками», в Тамбовской и Тверской областях — «валенцами», в Сибири — «пимами». Валенки изготавливались крестьянами-одиночками, которые потом продавали их через перекупщиков.

День свежего ананаса

День свежего ананаса также отмечается 16 февраля. Ананас — это травянистое растение, а не фрукт, как многие ошибочно полагают. Христофор Колумб и его команда были одними из первых европейцев, попробовавших ананас. Он содержит много полезных веществ, таких как пищевые волокна, калий, железо, медь, цинк, кальций, магний, марганец и йод. В его соке присутствует растительный фермент бромелайн, обладающий противовоспалительными свойствами. В этот день обязательно нужно полакомиться свежим ананасом.