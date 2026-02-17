17 февраля: почему мыло и красный цвет в одежде сулят неприятности

Православная церковь вспоминает 17 февраля преподобного Николая исповедника, игумена Студийского. В народном календаре этот день прозвали Николай Студеный.

Связано это было с тем, что в этот день часто стояли суровые морозы. В этот день не принято было без необходимости выходить из дома. Не ходили даже охотиться, поскольку опасались попасть в лапы диким голодным зверям, выходившим в поисках пищи ближе к человеческому жилью.

Чтобы в этот день домовой не шалил, ему готовили молоко и хлеб и ставили в угол или у печи. Знахари в этот день готовили снадобья и лечебные травы, так как день был удачным для врачевания. По приметам, загаданное сейчас желание обязательно сбудется.

Плохой приметой считалось на Николая Студеного мыться, так как потом можно заболеть. Нельзя было стричь волосы детям, так как можно испортить судьбу. Нельзя было веселиться, чтобы потом не лить слезы. А безделье сейчас могло привести к "поиску места на паперти" в будущем.

Запрещено было надевать вещи красного цвета: считалось, что этот цвет символизирует кровь, и таким образом может приманить беду в дом.

Если в этот день идет снегопад - зерновые уродятся. Дождь идет - весну намывает. Собаки завыли - жди мороза лютого. А туман утром стоит - к ночи будут деревья от холода трещать.