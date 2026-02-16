Надежда Крупская: какими обидными кличками обзывали ее товарищи по партии

Надежда Константиновна Крупская прожила жизнь, в которой было мало любви и много унижений. Жена «вождя мирового пролетариата», она десятилетиями терпела измены мужа, его откровенное предпочтение другой женщины и — как вишенка на торте — постоянные насмешки окружающих. Насмешки, бившие в самое больное: во внешность, в манеры, в физический недуг.

Версия генеалогическая

Ее называли рыбой. Всегда. Всю жизнь. Просто «Рыба». «Холодная рыба». «Селедка». «Минога». И у каждого прозвища была своя, часто жестокая, подоплека.

Самое безобидное объяснение «рыбной» темы предлагает публицист Валерий Шамбаров. По его версии, все дело в происхождении. Мать Крупской, Елизавета Васильевна, до замужества носила фамилию Фишман. Немецкая фамилия, давшая повод для нехитрой игры слов: Фиш — рыба, значит, и дочь — тоже рыба.

В революционной среде, где многие щеголяли партийными кличками, такое прозвище могло прижиться и без особого злого умысла. Могло. Но не прижилось. Потому что другие версии оказались куда обиднее.

Сестринская «ласка»

Самый хлесткий удар нанесла Анна Ильинична Ульянова, старшая сестра Ленина. Момент выбрала с убийственной точностью: когда Крупская отправлялась в ссылку. Именно тогда Анна якобы указала на сходство Надежды Константиновны с сельдью.

Евгений Гусляров в книге «Ленин в жизни» не сомневается: это было безжалостно. Женщина, и без того не блиставшая красотой, собиравшаяся в сибирскую глушь, где ее ждали годы лишений, получала от родственницы мужа пощечину, которую невозможно забыть.

«Селедка» закрепилась в лексиконе недоброжелателей. И здесь к генеалогии добавилась физиология.

Базедова болезнь

Крупская страдала базедовой болезнью — эндокринным заболеванием, одним из симптомов которого являются выпученные, немигающие глаза. Журналист Леонид Млечин прямо пишет: именно из-за этого недуга Крупскую и прозвали «Селедкой». Рыбьи глаза — страшный диагноз для женщины, особенно если она жена публичного человека, которого постоянно фотографируют, рисуют, описывают.

Владимир Ильич, по свидетельству историка Бориса Соколова, относился к болезни жены с иронией. Он сам называл ее «рыбными» именами, не видя в этом особой жестокости. Для него, возможно, это была игра. Для нее — постоянное напоминание о том, что она некрасива.

В отношениях Ленина и Крупской была именно такая динамика. Надежда Константиновна — вечный «придаток», секретарь, переписчица, помощница. Она не была женщиной, которую любят страстно. Она была функцией. «Наружным паразитом» при большом политическом теле.

К тому же Крупская отличалась патологической молчаливостью. Могла впадать в ступор и не произносить ни слова часами.

Приговор на всю жизнь

Наум Синдаловский в «Мятежном Петербурге» фиксирует: «Холодная рыба» — так называли Крупскую за непривлекательную внешность и скромный, молчаливый нрав. Не страстная возлюбленная, не муза революции, а холодное, бессловесное существо, которое просто находится рядом.

В этом прозвище — вся трагедия женщины, которая оказалась женой человека, любившего другую. Инесса Арманд была пламенной, красивой, эмоциональной. Крупская — тихой, больной, некрасивой. И даже в партийных кругах, где ценились идеология и преданность делу, предпочитали обсуждать не ее заслуги, а ее сходство с рыбой.

Умерла Надежда Константиновна в 1939 году, через 15 лет после смерти мужа. К тому времени она давно уже привыкла к своим прозвищам.