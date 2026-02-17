Приметы и поверья на 17 февраля: что нельзя делать на Николу Студеного

По народному календарю 17 февраля — день Николы Студеного. Православные верующие в этот день вспоминают преподобного исповедника Николая, игумена Студийского, жившего в IX веке.

На Руси этот день называли Студеным, поскольку вторая половина февраля чаще всего бывает холодной и ветреной. Другое название этого дня — Волчий сват, ведь именно в этот период у лесных зверей наступает период размножения и начинаются брачные игры.

С этим праздником связаны народные поговорки: Студеный день шубу снова надень, Никола Студеный волчий сват, маковый закат.

В этот день наши предки старались без нужды не выходить на улицу из дома. Они проводили время в домашних хлопотах. Хозяйки непременно пекли пироги и угощали родных и близких. Считалось, что это принесет в семью достаток и благополучие.

Если в ночь на 17 февраля приснился дурной сон, следовало обязательно рассказать о нем тому, чей образ явился в сновидении, чтобы в жизни не было беды.

Незамужние девушки в этот день гадали на будущего супруга: выходили на улицу и спрашивали имя первого, кого встречали. По поверьям, таким и будет имя будущего мужа.

На Николу Студеного девушкам и женщинам нельзя лениться, иначе в супруга может появиться увлечение на стороне. Также не стоит отправляться на прогулку в лес — можно стать незваным гостем на звериной свадьбе.

В этот день лучше избегать ярких цветов в одежде, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Рекомендуется также отложить визит к парикмахеру и косметологу и ни в коем случае не посещать баню.

По народным приметам, если 17 февраля по земле стелется туман, значит, близится оттепель и снегопад. О скором потеплении говорят и морозные узоры на окнах, если они опускаются книзу. Если поблизости от жилья слышен волчий вой — ударят суровые морозы. Иней на деревьях предвещает хороший урожай.