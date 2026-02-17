Как Леви Страусс боролся с подделками и придумал легендарную этикетку

Вы когда-нибудь задумывались, зачем на джинсах сзади на поясе пришит этот маленький кусочек кожи? Казалось бы, просто элемент декора, дань традиции. Но на самом деле у него вполне конкретная и даже детективная история.

Джинсы, как известно, придумали как рабочую одежду для золотоискателей и грузчиков. Прочные, удобные, они быстро завоевали популярность. А где популярность, там и конкуренция. Компания Levi’s, которая первой запустила массовое производство, столкнулась с настоящим нашествием подделок. Мелкие кустарные мастерские штамповали джинсы низкого качества и продавали их под видом настоящих. Покупатели жаловались, репутация бренда страдала, отмечает канал «Обучение за границей + РФ Smapse».

Нужно было срочно придумать способ защитить продукцию. И решение нашли: на пояс джинсов стали пришивать кожаную этикетку. На ней изображали двух лошадей, пытающихся разорвать джинсы – так Levi’s рекламировала невероятную прочность своей ткани. Но главное было не в рисунке, а в материале.

В те времена оборудование для тиснения по коже и надежного пришивания таких этикеток было дорогим и редким. Мелкие производители подделок просто не могли себе его позволить. Кожаная нашивка стала своеобразным знаком качества, который сложно было скопировать кустарным способом. Так Levi’s отделила оригинал от подделок и закрепила за собой репутацию производителя настоящих, качественных джинсов.

Со временем эта маленькая деталь превратилась в культовый элемент. Другие бренды подхватили идею, и кожаная этикетка стала обязательным атрибутом хороших джинсов. Сегодня она уже не защищает от подделок – технологии ушли далеко вперед. Но она осталась символом качества, надежности и истории.

Ранее стилисты подсказали, как носить обычные джинсы, чтобы выглядеть дорого и модно. Они советуют сделать аккуратный подворот на пару сантиметров. Этот прием откроет щиколотку и сделает вас стройнее, писал «ГлагоL».