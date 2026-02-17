За какими советскими товарами гонялись иностранные туристы

Фарцовка — неизбежный спутник советской эпохи. Обычно принято считать, что подпольные дельцы поставляли советским гражданам дефицитный «западный шик». Однако историческая справедливость требует уточнения: поток товаров не был односторонним. Иностранцы, приезжавшие в Союз, охотились не только за шапками-ушанками, но и за вполне конкретными предметами советского производства, от продуктов до предметов роскоши.

Рассказываем о том, какие отечественные товары пользовались бешеным спросом у гостей СССР и почему фарцовщики умудрялись зарабатывать на этом состояния.

Тепло и градусы: белье и алкоголь

Народная дипломатия и торговля завязались в крупных портовых городах еще в конце 1940-х. Советское нижнее белье — шерстяное и хлопчатобумажное — выглядело, возможно, не так элегантно, как западное, но в вопросах сохранения тепла ему не было равных. Иностранные моряки, люди практичные, охотно меняли на него заграничные шмотки.

Но главным валютным товаром, конечно, было содержимое рюмок. Советская водка поражала приезжих не столько вкусом, сколько ценой. Пока за бутылку «Столичной» в СССР в магазине просили смешные 3,62 рубля, за кордоном она уходила в разы дороже. Советские моряки, ходившие в загранку, знали это хорошо и продавали бутылку за 10–15 долларов. Дипломаты же предпочитали продукт более изысканный — армянский коньяк, который нередко увозили на родину целыми ящиками.

«Черное золото» и банка крабов

Красная и черная икра были настоящей «визитной карточкой» для туристов. Цены в СССР на этот продукт казались иностранцам фантастическими. Баночка красной икры весом 140 грамм стоила около 3,5–4 рублей, а черная икра (112 грамм) — 5–6 рублей. Даже для гостей из соцстран Восточной Европы это было даром.

В эту же категорию попадали и морепродукты, которые сами советские граждане не всегда жаловали. Например, банка крабов за 4 рубля не пользовалась ажиотажным спросом у местных, но для иностранца была гастрономическим деликатесом по бросовой цене.

Красная символика

Каждому туристу хотелось привезти домой не просто сувенир, а доказательство того, что он побывал в загадочной коммунистической стране. Самым ходовым товаром здесь стали пионерские значки. За этот маленький кусочек металла с символикой заезжие гости готовы были отдать авторучку, зажигалку, пачку сигарет или даже доллар.

Фотоаппараты и часы

Гости Советского Союза обожали технику, разработанную на заводах СССР. Особым спросом пользовались фотоаппараты и механические часы.

Популярный зеркальный фотоаппарат «Зенит-Е» стоил 100 рублей. Для иностранца это были небольшие деньги. Фарцовщики могли получить хорошие суммы.

С часами дела обстояли примерно так же. У «Командирских» часов госцена составляла 45 рублей. Иностранцам их продавали за 70-100 долларов. При курсе на чёрном рынке 3-5 рублей за доллар фарцовщики получали 210-500 рублей.

Антиквариат и иконы

В 1960-е годы при переезде из коммуналок в отдельные квартиры советские граждане, не разбираясь в стоимости старинных предметов, часто выбрасывали антиквариат на улицу. Там эти предметы подбирали фарцовщики.

Приезжих интересовали ювелирные украшения, иконы, фарфоровая посуда, пудреницы и часы. Вернувшись на родину, иностранцы могли поинтересоваться у специалистов, что же они получили в обмен на 10 пачек колготок. Часто выяснялось, что сделка оказывалась намного выгоднее, чем предполагалось.

Костюмы

Среди иностранных гостей популярностью пользовались мужские костюмы фабрики «Большевичка». Их успешно продавали людям из капиталистических стран. Качество тканей из натуральных материалов, из которых шили советские костюмы, объясняло любовь иностранцев к этой одежде. За рубежом такие стоили дорого, а в Советском Союзе их можно было купить за относительно небольшие деньги.