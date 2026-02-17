Операция «Монастырь»: как советский разведчик стал самым ценным сотрудником Абвера

Фильмы про советских разведчиков в годы Великой Отечественной войны, такие как «Щит и меч», «Семнадцать мгновений весны», «Путь в Сатурн», конечно, художественные произведения. Но когда знакомишься с историей разведки, то становится ясно – вымысла там не так уж и много, а кинематографисты и писатели лишь обыгрывают обстоятельства. Так, однажды, 17 февраля 1942 года к немцам явился советский перебежчик. Началась операция «Монастырь».

Еще в июле 1941 года советская разведка решила, что необходим свой человек внутри «Абвера», чтобы выявить сеть агентов, наводнивших страну. Можно было пойти стандартным путем и перевербовать кого-то из пойманных радистов. Но такая игра не могла быть долгой. Нужен был некто, кому бы немцы безоговорочно доверяли. И такой человек был.

Это – Александр Демьянов. Дворянин старинного рода, один из его предков — первый атаман Кубанского казачьего войска Антон Головатый. Мать была первой красавицей Петербурга — семью в аристократических кругах знали прекрасно.

Но не ведали, что Александр в детстве стал свидетелем зверств белогвардейцев, возненавидел их, и это в итоге привело его в 1929 году к сотрудничеству с советской разведкой, где получил псевдоним «Гейне». Еще до войны ему удалось внедриться в один монархический кружок, который располагался в приюте на территории Новодевичьего монастыря – многие члены знали его лично еще ребенком. Это позволило установить контакт с немецкой разведкой — он стал их агентом по кличке «Макс».

Вот его генерал-лейтенант Павел Судоплатов и его помощники Ильин и Маклярский и решили сделать центральным персонажем предстоящей операции. По легенде, Демьянов должен был сообщить немцам о мифической монархической организации «Престол», которая готова им активно помогать. Такая же как когда-то в Новодевичьем монастыре. Вот потому вся операция и получила название «Монастырь».

17 февраля 1942 года был организован «побег» Гейне через линию фронта. Примерно, как в фильме «Путь в Сатурн». Немецкая контрразведка отнеслась к перебежчику с недоверием и допрашивала с пристрастием. То есть били. Даже инсценировали расстрел. Но Демьянов выдержал.

© Александр Демьянов

А тут пришел ответ из Берлина на запрос – да, такой агент Макс существует, ему можно полностью доверять. Отношение немцев резко изменилось – теперь Демьянов был для них свой. Да и удача невероятная! Ведь по легенде он (под другой фамилией) младший офицер связи Генштаба Красной Армии.

Разведчик прошел короткий, но очень интенсивный курс обучения в Минске. Осваивал тайнопись, шифровальное дело, рацию. Перед отправкой в советский тыл его инструктировал высокопоставленный чин из Абвера. Условились, что связь будет осуществляться через тестя Демьянова, Георгия Березанцева.

А пока Макса-Гейне 15 марта 1942 года сбрасывают на парашюте в Рязанской области. Его немедленно доставляют в Москву. Начинается основной этап операции «Монастырь».

В Москву явились обещанные курьеры с рацией и деньгами. Их задержали, двоих удалось перевербовать. Очень быстро стало понятно, что операция имеет гораздо более широкие перспективы, можно не только агентов выявлять, но и передавать дезинформацию. Чем и занялись.

Да так, что в Берлине были очень довольны работой Макса и его организацией «Престол». В декабре 1942 года пришло сообщение, что Демьянов и еще один радист награждены «Железным крестом» с мечами, который давался за храбрость. Тем временем советская разведка с помощью Макса-Гейне уже захватила более 50 агентов, арестовала 7 пособников и получила несколько миллионов рублей, переданных немцами на подрывную работу.

В свою очередь Абвер стал «получать» важную для них информацию. Агент сообщал о решениях ставки, передавал суждения начальника Генерального штаба маршала Шапошникова. Они же не знали, что все их готовят офицеры того же Генштаба. При этом поступали умно – составляли такие донесения, которые соответствовали служебному положению агента.

Но у него ведь по легенде была целая подпольная организация. А там предполагались люди с различным уровнем возможностей. В результате противник имел и более «существенные» сведения. А чтобы не сомневались, то организовывали «подтверждения». Например, могли запустить целые эшелоны с фанерными танками, перемещение которых фиксировали уже настоящие агенты.

Зато Максу верили. Так его сообщение, что Жукова отправляют подо Ржев, заставило немцев решить, что там готовится наступление. Они перебросили войска, сами пошли вперед, чуть их сдержали, потери были серьезные. Но зато эти войска не были переброшены под Сталинград и город выстоял.

Летом 1943 года информация, переданная Максом-Гейне, также, среди многих прочих, помогла ввести в заблуждение немецкое командование. В результате стратегическая оборона на Курской дуге и последующее наступление стали для них полной неожиданностью.

Агенту Максу немцы доверяли полностью и безоговорочно. Уже после войны один из руководителей Абвера на Восточном фронте Рихард Клатт рассказал на допросе американцам, что донесения Макса высоко ценились командованием – пока от него не приходило известий не принимались никакие решения.

А небезызвестный генерал Гелен в воспоминаниях называл Макса «большим достижением адмирала Канариса». В общем, немцы так и не поняли, что это был советский разведчик, даже спустя годы после войны.

Дело дошло до того, что английская разведка выяснила, что у немцев есть очень хороший источник в Москве. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчиль в 1943 году поспешил предупредить об этом Сталина. Ну да, тот некоторые особенно важные сообщения от Макса-Гейне сам бывало и редактировал. Можно представить себе хитрую ухмылку Верховного при этом сообщении британского коллеги.

Операция «Монастырь» была завершена летом 1944 года – руководство посчитало, что она полностью себя исчерпала. Была создана легенда для немцев, что Макса отправили в действующую армию в Белоруссию. Демьянов действительно там был, но уже принимал участие в другой радиоигре – «Березина».

За успешное проведение операции генерал-лейтенант Павел Судоплатов и его заместитель Наум Эйтингтон были награждены орденом Суворова. Он давался лишь военачальникам за проведение стратегических операций. «Монастырь» верховное командование признала именно таковой. И это единственный случай за всю историю советской разведки.

Александр Петрович Демьянов стал кавалером ордена Красной Звезды. Его тесть, а также жена Татьяна Березанцева, которая тоже помогала мужу, награждены медалью «За боевые заслуги».