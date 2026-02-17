Никола Студеный и преподобный Исидор: что нельзя делать 17 февраля и о чем просить святого

17 февраля православная церковь вспоминает преподобного Исидора Пелусиотского. Человек этот был из знатной семьи, получил блестящее образование, но отказался от карьеры и мирских почестей ради монашества. Поселился в городе Пелусия и вел жизнь строгую: молитва, пост, труд. Ничего особенного, скажете.

Однако Исидор стал знаменит благодаря письмам. К нему обращались за советом епископы, священники, монахи и простые люди. А он отвечал просто и понятно, призывая к чистоте, честности, ответственности. Особенно доставалось пастырям, которые забывали, что должны быть примером. Исидор умер глубоким стариком, оставив после себя сотни посланий, которые до сих пор учат различать добро и зло. Если бы Исидор жил в наши дни, его блог был бы самым читаемым, но, скорее всего, его бы забанили за излишнюю прямоту.

В этот день хорошо молиться святому Исидору о мудрости. Особенно если стоите перед трудным выбором или сомневаетесь, как поступить. Помогает он тем, кто учит, наставляет, принимает решения. Даже если у вас нет печи, просто зажгите свечу — в день памяти Исидора лишняя минута тишины не помешает. Еще 17 февраля вспоминают преподобного Николая Исповедника, который пострадал за веру. И мученика Иадора — древнего христианина, принявшего смерть за Христа, отмечает журнал «Вокруг света».

На Руси этот день называли по-своему. Святому Исидору молились о рассудительности, а в народе праздник чаще именовали Николой Студеным. Потому что февраль — месяц хитрый. Перед тем как весне дорогу уступить, зима напоследок показывала характер. Морозы в эти дни стояли знатные. Отсюда и прозвище — Студеный. Говорили: «Пришел Никола — держи ухо востро». Или: «На Студеного Николу морозы люты, да дни светлы».

Крестьяне в этот день занимались хозяйством. Проверяли, хватит ли дров до тепла, осматривали хлева, латали упряжь. Женщины пряли, чинили одежду. Особое внимание уделяли огню в печи. Считалось, что если пламя горит ровно и чисто, то в доме будут мир и достаток. А вот ссориться и сквернословить строго запрещалось.

По погоде на Николу Студеного гадали о весне. Если мороз трещал — ждали раннего тепла. Если небо пасмурное и снег валит — зима засидится надолго. Еще примечали: ясный день сулит спокойный год, а метель напоминает, что мудрость требует терпения и внутренней тишины. Сам день не считался постным, служба шла спокойная, располагающая к размышлению, без лишней торжественности.