Рамадан-2026. Что обязательно знать каждому верующему?

Когда начинается Рамадан в 2026 году? И как подготовиться к самому священному месяцу в году? В материале MIR24.TV — о том, как правильно совершать сухур и ифтар, а также ключевые правила подготовки организма и духа к самому важному периоду в году для каждого мусульманина.

Рамадан — девятый месяц по принятому у мусульман лунному календарю Хиджры. Исламский лунный календарь, которому следуют мусульмане, на 11 дней короче, чем обычный календарь. Начало месяца по Исламскому календарю зависит от новолуния. Окончательное определение даты может зависеть от визуального наблюдения новолуния религиозными авторитетами в различных мусульманских странах. Такой подход к определению даты праздника нередко приводит к расхождению в один-два дня между государствами, придерживающимися разных методологических подходов к фиксации начала лунного месяца.

В 2026 году Рамадан наступит в ночь на 18 февраля и продлится до 19 марта, в зависимости от наблюдения новой лунной серпы, что является традиционным астрономическим и религиозным критерием для начала месяца.

Лунный календарь и начало Рамадана

Священный месяц Рамадан — это не просто период поста, а глубокий, многогранный культурный и духовный феномен, которому уделяется огромное внимание мусульманами всего мира.

Людмила Капитонова нутрициолог «Особенность исламского календаря заключается в его лунной основе: месяц начинается после официального свидетельства о новолунии. Соответственно, дата может отличаться в разных странах и религиозных общинах, но традиционная практика остается неизменной: объявление начинается после визуального или астрономического подтверждения появления молодой луны на небосклоне».

Этот способ определения времени — не только формальность, но и символ единства и связи с космосом, напоминание о том, как человеческая жизнь неразрывно связана с природными циклами.

Духовный смысл и обычаи месяца

Рамадан — один из пяти столпов ислама, который включает в себя обязательный дневной пост (саум) для взрослых, здоровых мусульман, отказ от еды, питья и прочих базовых желаний от рассвета до заката.

Галина Сундукова

доцент кафедры теории и организации управления ГУУ «Мусульмане верят, что в 610 году в месяц Рамадан пророку Мухаммеду были открыты первые стихи священной книги мусульман — Корана, когда пророк находился в духовном уединении в пещере Хира, расположенной в окрестностях Мекки. Считается, что именно во время Рамадана пророк Мухаммад получил от бога благословение и откровения, ставшие Кораном. Рамадан — это священный месяц в мусульманском календаре. Рамадан считается одним из пяти столпов ислама, то есть одной из пяти священных для каждого верующего мусульманина основ религии. Четыре других столпа — пятикратная ежедневная молитва (намаз), признание того, что нет Бога кроме Аллаха (шахада), паломничество в Мекку, город на западе Саудовской Аравии (хадж) и ежегодный налог, идущий на помощь нуждающимся (закят)».

Этот период направлен на духовное очищение через молитву, чтение Корана и размышления; самодисциплину, когда тело и ум учатся управлять импульсами; эмпатию к менее удачливым, через личный опыт голода и необходимости; активное проявление милосердия и благотворительности, которая становится особенно актуальной в это время.

Традиции, связанные с постом, обретают уникальные культурные оттенки в разных странах, но общие элементы — сухур (предрассветный прием пищи), ифтар (вечернее прерывание поста), коллективные молитвы и вечерние богослужения (таравих) — остаются универсальными, говорит Людмила Капитонова.

Рамадан и здоровье: взгляд нутрициолога

«Как нутрициолог хочу подчеркнуть, что Рамадан — это не только духовный, но и физиологический вызов для организма. Правильное питание в сухур и ифтар имеет ключевое значение: Сухур должен быть сбалансированным, с низким гликемическим индексом, включать белки, клетчатку и сложные углеводы — все это помогает стабильно поддерживать энергию в течение долгих часов. Ифтар традиционно начинается с воды и фиников — именно так делал Пророк Мухаммад (мир ему), что помогает мягко восстановить сахара в крови. За пределами этих приемов пищи важно избегать чрезмерного потребления высококалорийной, жирной пищи, которая может провоцировать дискомфорт и снижение качества сна, — продолжает в интервью Людмила Капитонова. — Пост — это не только отказ от пищи, но и возможность перезагрузить пищевые привычки, укрепить обмен веществ и улучшить отношения с едой. Важно подходить к этому осознанно, с заботой о собственном здоровье и благополучии.

Начало Рамадана — это уникальное сочетание астрономии и духовности, личной дисциплины и общественного участия, древних традиций и современных инициатив. В 2026 году этот период вновь становится временем глубокого самоанализа, укрепления семейных и социальных связей, а также возможностью проявить на практике универсальные ценности сострадания и заботы о ближнем.

Календарь Рамадана-2026

Начало Рамадана: 18 февраля 2026 года.

Первый день поста: 19 февраля 2026 года.

Последний день поста: 19 марта 2026 года.

Ид аль-Фитр (Ураза-байрам): 20 марта 2026 года.

«Важно помнить: окончательные даты утверждаются религиозными органами каждой страны после наблюдения новой луны. В lifestyle-планировании это означает необходимость гибкости — как в рабочем графике, так и в режиме питания и сна, — считает Людмила Капитонова.

Режим дня в Рамадан: физиология и баланс

Рамадан — это форма ограниченного по времени питания, которая при правильном подходе может принести пользу: улучшить чувствительность к инсулину; снизить воспалительные процессы; нормализовать пищевое поведение; восстановить контакт с сигналами голода и насыщения. Однако ключевое условие — осознанность, а не крайности.

Сухур: основа стабильной энергии. Предрассветный прием пищи должен быть питательным, но не перегружающим. Рекомендуемая структура сухура: белок: яйца, греческий йогурт, творог; сложные углеводы: овсянка, цельнозерновой хлеб, киноа; жиры: орехи, семена, оливковое масло; клетчатка: овощи, зелень.

Избегайте сладостей и рафинированных продуктов — они усиливают жажду и резкие колебания сахара в крови.

Ифтар: мягкий выход из поста. Традиционный ифтар — это не только сунна, но и физиологически грамотный подход. Оптимальная схема: вода комнатной температуры; 1-3 финика; пауза 10-15 минут; основное блюдо.

Основной прием пищи должен включать: качественный белок (рыба, птица, бобовые); овощи; умеренное количество сложных углеводов. Чрезмерно жирная и жареная пища может нарушать сон и замедлять восстановление организма. Вода и сон в период между ифтаром и сухуром рекомендуется: дробно выпивать 1,5-2 литра воды; ограничить кофеин после ифтара; уделять внимание качеству сна, даже если его продолжительность временно сокращается.

«В современном ритме жизни Рамадан все чаще становится не только религиозным, но и осознанным lifestyle-периодом: снижение информационного шума; пересмотр пищевых и поведенческих привычек; фокус на семье, благотворительности и внутреннем балансе. Это время, когда забота о теле усиливает работу души, а дисциплина становится формой уважения к себе, — отметила нутрициолог Людмила Капитонова.

Пять столпов ислама

Пост в Рамадан, представляющий собой один из пяти столпов ислама, предполагает полное воздержание от пищи, воды и иных телесных удовольствий в светлое время суток, то есть от рассвета до заката.

«Этот пост считается одним из самых строгих среди всех религий. Он предписан, чтобы укрепить мусульман в самодисциплине и точном исполнении заветов, — говорит Галина Сундукова. — Пост для мусульман — это возможность удалиться от запретного, определить для себя истинные жизненные ценности. Преднамеренное нарушение поста считается грехом.

Надежда Капустина профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. «Данная практика несет в себе глубокий духовный смысл, связанный с очищением души, укреплением силы воли и развитием эмпатии к нуждающимся членам общества. Современные реалии вносят определенные коррективы в соблюдение поста. Мусульмане, проживающие в северных широтах, сталкиваются с особыми условиями, когда продолжительность светового дня может достигать восемнадцати и более часов. Данная ситуация побуждает исламских богословов разрабатывать специальные рекомендации, позволяющие верующим следовать предписаниям религии без ущерба для здоровья. Подобная гибкость интерпретации свидетельствует о способности религиозной традиции адаптироваться к меняющимся условиям при сохранении сущностного ядра духовной практики».

В дни Рамадана Аллах одаривает вознаграждением верующего за каждое совершенное им благое дело сильнее, но и совершенное зло карается более сурово. Соблюдение уразы для мусульман не самоцель, а лишь средство, призванное смирить человека, помочь ему отказаться от лишнего и сосредоточиться на главном. Цель же — приближение к Всевышнему, самосовершенствование, деятельное служение добру.