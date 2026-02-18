Тайны Курчатова и СВР: как Советский Союз переиграл Германию в ядерной гонке

Приподнимать завесы тайн прошлого иногда нужно хотя бы для того, чтобы понимать, чего стоят нынешние достижения. Вот и с атомным проектом России точно также. Да, кстати, и с победой в Великой Отечественной – аналогично. Многое висело на волоске.

И там, где порой не преуспели мы, нам помогали ошибки врага. Служба внешней разведки РФ рассекретила ряд воспоминаний руководителя советского атомного проекта Игоря Курчатова (1903-1960).

Секретное письмо

Напомним, что Курчатов – выдающийся физик, отец атомной бомбы СССР. А также Игорю Васильевичу довелось стать родоначальником мирной атомной отрасли. И те люди, которые включают свет и греются зимой от батарей в местах, где стоят наши АЭС, могут спокойно раз в год поднять бокал за его память. Хоть в Венгрии, хоть в КНР.

Так вот, как руководителю одного из главных проектов Советской России, Курчатову приходилось изучать аналогичные начинания всех конкурентов – и в США, и в нацистской тогда Германии.

Он и выяснил, что немецкие разработчики ядерного реактора в своих расчётах ошибались и не раз. С зимы 1943 года Курчатов официально возглавлял атомный проект СССР. Руководителю такого уровня посылались донесения разведок относительно того, как идут дела в Германии.

Курчатов анализировал эти данные, делая свои выводы, порой прорывные. Так, летом 1945 года, когда Германия лежала в руинах и оккупации он отправил секретное письмо замначальника СВР Гайку Овакимяну.

Вмешалась программа «Фау-2»

Ядерные реакторы для того, чтобы реакция и выделение энергии были управляемыми, снабжаются специальными замедлителями нейтронов. В их роли в те годы выступали либо тяжелая вода, либо графит.

Вот именно с конструкцией реактора с графитовыми стержнями как замедлителями и не заладились дела у немцев. Это-то и отметил Курчатов в письме Овакимяну.

Одну из фатальных для рейха и счастливых для СССР и всего прогрессивного человечества ошибок совершил Вальтер Боте, немецкий «оппонент» Курчатова.

Боте посчитал графит непригодным для замедления нейтронов. Существует множество догадок и версий на тот счёт, почему это случилось, ведь Боте по уровню интеллекта и в воле не уступал ни Курчатову, ни американцу Ферми. Есть версия даже о том, что у него просто не было достаточно графита, так как он нужен был для ракет «Фау-2».

В любом случае, ошибка с графитом оказалась решающей для немецкого проекта «оружия возмездия».

Слово норвежскому Сопротивлению

Не заладилось у «арийцев» и с получением радиоактивного изотопа урана. Уран-235 получали они только в лабораторных количествах в то время, как им нужны были промышленные объёмы.

«Их работы... не давали возможности получать уран в больших количествах», - писал Овакимяну Курчатов.

Из-за этого им пришлось сосредоточиться на создании реактора на тяжелой воде. Однако завод по производству тяжелой воды они опрометчиво разместили в Норвегии.

Британские агенты и участники норвежского Сопротивления несколько раз атаковали этот завод, что сорвало планы немцев. Об этом неплохо рассказано в британо-норвежско-американском фильме «Герои Телемарка» (1965).

Стоит добавить к этому вот ещё что. Иногда исторические истины можно черпать даже из масскульта. В «Семнадцати мгновениях весны» рассказано о незавидной судьбе физика Рунге, который попал к Шелленбергу и Штирлицу, благодаря чему встал немецкий ядерный проект.

Из этого можно сделать вывод-предположение и о том, что спецслужбы самых разных стран на завершающей стадии Второй Мировой также пытались помешать Германии, в том числе и «изнутри».

Сработал «моральный код»?

В любом случае, правы и те, кто утверждают, что немцам не повезло и с лидером атомной «стройки». Возможно тут сыграл вот какой момент.

Какими ни были бы авторитарными по культуре немцы, ученые высшего полёта в те года ещё обладали частицей понимания своей ответственности. Атомное оружие уничтожает не объекты, не отдельных людей или даже их группы. Оно способно уничтожать целые общества.

Не исключено, что подобного рода соображения двигали и Боте. В те годы ходили слухи, что он намеренно исказил данные по расчётам испытаний графита в пробных реакторах. Потому работы шли неэффективно.

У Курчатова и всей нашей команды ядерщиков – физиков, химиков, геологов, металлургов – подобных терзаний и быть не могло. Ядерный проект разрабатывался с начала 1930-х годов в сугубо мирных целях.

Страна нуждалась в источниках энергии для штурмовой индустриализации в целях выхода из крестьянской бедности – к новым рубежам. Но война, немецкий проект, применение американцами А-бомб в Хиросиме и Нагасаки, изменили всё. И вдобавок к мирному атому у нас появился и ядерный щит. Которого кто надо, боится и по сей день.