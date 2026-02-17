Как Иван Грозный участвовал в выборах короля Речи Посполитой

В середине XVI века Россия и Речь Посполитая вели упорную борьбу за ливонское наследство, но политика порой поворачивалась неожиданными сторонами. После смерти последнего Ягеллона, Сигизмунда II Августа, в 1572 году соседнее государство вступило в эпоху выборной монархии. Среди кандидатов на престол дважды оказывался Иван IV — царь, которого в Европе боялись как тирана, а в Москве почитали как грозного самодержца. Он не просто ждал приглашения: посылал послов, слал грамоты, обещал выгоды и даже предлагал кандидатуру сына Фёдора. Шансы были реальными — часть польской и литовской шляхты видела в московском государе сильного защитника от турок и Габсбургов.

Смерть Сигизмунда и первое бескоролевье

Сигизмунд II Август умер 7 июля 1572 года, не оставив наследника. Династия Ягеллонов пресеклась, и Речь Посполитая вступила в период бескоролевья — interregnum, когда власть переходила к примасу архиепископу. По привилею Генриха Валуа, будущему королю, выборы стали свободными: каждый шляхтич имел голос на элекционном сейме.

Россия в это время вела Ливонскую войну, но Иван Грозный быстро уловил возможность. Как пишет Р. Г. Скрынников в книге «Иван Грозный», царь увидел в бескоролевье шанс расширить влияние или даже объединить земли под своей рукой. Уже осенью 1572 года московские послы появились в Варшаве, выдвигая кандидатуру Ивана IV.

Шляхта разделилась. Французская партия продвигала Генриха Валуа, габсбургская — эрцгерцога Эрнеста, но была и «пиастская» группа, желавшая местного кандидата или сильного славянского правителя. Иван казался подходящим: православный, воинственный, способный защитить от османов.

Выборы 1573 года: первый опыт Москвы

На сейме 1573 года кандидатура Ивана обсуждалась серьёзно. Послы царя — Иван Воронцов и другие — обещали: в случае избрания Иван сохранит вольности шляхты, не тронет католическую веру, вернёт захваченные земли и даже поможет против турок. Более того, царь предлагал себя как «пиаста» — потомка древних польских королей через родственные связи (хотя они были далёкими).

По данным Н. М. Карамзина в «Истории государства Российского» (том IX), часть литовских магнатов поддерживала Ивана, видя в нём противовес польскому доминированию. Но французская дипломатия оказалась сильнее: Генрих Валуа обещал золотые горы, а его посол Жан Монлюк умело льстил шляхте. В мае 1573 года Генриха провозгласили королём.

Иван не пал духом. Он поздравил нового монарха, но в грамотах намекал: если Генрих не приедет или нарушит pacta conventa (условия избрания), Москва готова предложить себя вновь.

Бегство Генриха и второе бескоролевье

Генрих короновался в феврале 1574 года, но уже в июне, узнав о смерти брата Карла IX, тайно бежал во Францию, чтобы занять там престол под именем Генриха III. Речь Посполитая снова осталась без короля — второе бескоролевье длилось до 1576 года.

Это был золотой шанс для Москвы. Иван Грозный активизировал дипломатию. Как детально описывает Скрынников в главе «Борьба за польскую корону», царь теперь выдвигал двойную кандидатуру: себя или сына Фёдора Ивановича. Сам Иван обещал лично править в Речи Посполитой, оставив Москву Фёдору под опекой бояр. Если же изберут Фёдора — он женится на польской принцессе, примет католичество (но сохранит православие для литовских земель).

Послы — Афанасий Нагой, Иван Измайлов и другие — разъезжали по Литве и Польше, раздавая подарки и убеждая магнатов. Иван слал грамоты сеймикам, обещая вернуть Смоленск, Полоцк, защитить от турок и даже помочь вернуть Подолию.

Поддержка и противники в Речи Посполитой

Кандидатура Ивана нашла отклик у части шляхты. Литовские православные магнаты — Огинские, Ходкевичи — видели в нём защитника своих прав против полонизации. Мелкая шляхта надеялась на богатства Москвы и конец войнам. Ян Глебович, воевода витебский, открыто агитировал за царя.

Но противников было больше. Католическое духовенство боялось православного государя, польские магнаты — усиления Литвы. Габсбурги продвигали императора Максимилиана II, турки и крымцы — своего ставленника. Стефан Баторий, князь Трансильвании, тоже набирал голоса благодаря военной славе.

Иван пытался играть на разделении: обещал одним Ливонию, другим — мир с Москвой. Он даже соглашался на унию с сохранением вольностей, но требовал титула царя для себя.

Двойное избрание и победа Батория

Сейм собрался в конце 1575 года. 12 декабря 1575 года примас Уханьский провозгласил королём Максимилиана II — это был выбор сената и магнатов. Но 15 декабря шляхта, собравшаяся отдельно под Варшавой, избрала Стефана Батория.

Максимилиан умер в октябре 1576 года, не успев приехать. Баторий прибыл в декабре и короновался в мае 1576 года. Иван Грозный поздравил его, но в душе затаил обиду — вскоре началась новая война.

По оценке Скрынникова, шансы Ивана были высоки: если бы не смерть Максимилиана и энергичность Батория, исход мог быть иным. Карамзин видит в этой истории амбиции царя, желавшего не только короны, но и величия Руси.

Иван Грозный проиграл из-за религиозного барьера — католики боялись православного, репутации тирана (слухи об опричнине дошли до Польши) и ловкой дипломатии соперников. Москва предлагала слишком много, но шляхта не доверяла обещаниям «московита».

Эта эпопея показала: Иван был не только воином, но и тонким дипломатом.