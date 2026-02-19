Кто и как в XX веке придумал американский завтрак

Американский завтрак — яичница с беконом — кажется чем-то естественным. Но на самом деле этой традиции нет и ста лет. И придумали ее не домохозяйки и не повара, а маркетологи. За этим блюдом стоит история про то, как можно убедить миллионы людей есть то, что выгодно производителям.

До XX века завтрак в Америке был скромным. Каша, хлеб, иногда яйца. Никто массово не жарил бекон по утрам. Все изменилось, когда компания Beech-Nut, производившая мясные продукты, решила поднять продажи. Они наняли Эдварда Бернейса, человека, которого называют отцом современного пиара. Кстати, он был племянником Зигмунда Фрейда и отлично разбирался в психологии масс, отмечает канал «Вилка. Ложка. Палочки: рецепты и советы».

Бернейс придумал хитрый ход. Он обратился к врачам. Через знакомого доктора он разослал 5 тыс. коллег анкету с вопросом: что полезнее для завтрака — легкая еда или плотная? И что лучше насыщает — кофе с тостом или яйца с беконом? Результаты оказались предсказуемыми. 4,5 тыс. врачей ответили, что плотный завтрак полезнее, и что яйца с беконом насыщают лучше.

Бернейс тут же выпустил пресс-релиз: врачи рекомендуют есть на завтрак яйца с беконом. Газеты подхватили, радио заговорило, люди поверили. Ведь если доктора сказали, значит, правда. В 20-е годы прошлого столетия медицина пользовалась авторитетом, и мнение врачей было весомым аргументом.

Дальше маркетинговая машина заработала на полную. Бекон появился в журналах, в кулинарных книгах, в радиошоу. Его подавали как символ сытого утра и залог бодрости на весь день. Американцы охотно велись на эту идею, потому что она отвечала их запросу: рабочий день длинный, энергии нужно много.

Интересно, что никаких серьезных научных исследований о пользе именно такого завтрака не проводилось. Вся кампания строилась на манипуляции. Но она сработала. Бекон и яйца прочно вошли в культуру.

Позже к этой истории добавились кукурузные хлопья. Компании Kellogg’s и Post запустили свои рекламные кампании, убеждая американцев, что завтрак с хлопьями и молоком — это полезно, современно и удобно. И это тоже сработало. Так Америка превратилась в страну, где завтрак стал самым коммерциализированным приемом пищи.