Как Сталин научил советских граждан ездить «зайцем»

В каждом городе есть своя мифология. Истории, которые передаются из уст в уста, обрастают деталями и становятся частью фольклора. Одна из таких легенд связана с трамваем и самим Иосифом Сталиным.

© Соцсети

Речь идет о знаменитом «правиле одной остановки» — убеждении, что проехать одну остановку на общественном транспорте можно совершенно бесплатно. И, что самое интересное, у этого правила есть своя «историческая» подоплека.

Как вождь подал пример

Дело было в советские годы. Личных автомобилей у чиновников тогда было немного, а те, что были, не оборудовали спецсигналами. Поэтому даже высокопоставленные лица порой пользовались общественным транспортом.

Однажды, согласно легенде, Сталин сел в трамвай, чтобы проехать всего одну остановку. Но когда он направился к выходу, выяснилось, что проезд не оплачен. То ли кошелек забыл, то ли билет не купил — история умалчивает.

Перед контролером вождь народов не стал оправдываться и устраивать скандал. Он просто сказал: «Я проехал всего одну остановку», вежливо попрощался и вышел.

Свидетели этой сцены, конечно, запомнили ее надолго. И сделали вывод: если сам Сталин считает, что проехать одну остановку без билета — это нормально, значит, так оно и есть. Так родился народный обычай, который закрепился в сознании нескольких поколений.

Миф или реальность?

Конечно, историки относятся к этой истории скептически. Никаких документальных подтверждений тому, что Сталин когда-либо ездил в трамвае и тем более забывал оплатить проезд, не существует. Скорее всего, это городская легенда, удачно соединившая в себе образ «народного вождя» и вечную мечту простого человека о халявном проезде.

Но легенда оказалась настолько живучей, что пережила СССР и благополучно дожила до наших дней.

Можно ли проехать бесплатно в наше время?

Не все пассажиры знают свои права, поэтому мало кто ответит точно, имеет ли он право на проезд одной остановки, не заплатив за такую услугу. Многие назовут такого путешественника без билета «зайцем», однако они будут не правы, так как у пассажиров действительно есть возможность приобрести билет до момента прибытия на следующую остановку. Так, если без билета проехать две и более остановки, тогда это уже нарушение, а если покинуть транспорт вовремя, тогда уже никто не сможет оштрафовать.